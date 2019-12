Torres, a Marruecos: “Las aguas canarias no se tocan ni un milímetro”

Cautela para no cerrar la puerta al diálogo, pero firmeza a la hora de defender los derechos de Canarias. Son las primeras respuestas de las autoridades españolas, tanto las centrales como las isleñas, tras conocer que Marruecos, en consonancia con otras normas aprobadas en 2017, ha vuelto a activar su maquinaria legislativa para dotar a su ordenamiento jurídico de dos nuevas normas que, en caso de aplicarse, otorgarían a Rabat el control de las aguas del Archipiélago, hasta parte de El Hierro. Por eso, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), no dudó ayer en insistir sobre el mensaje dado a Marruecos ya en la misma tarde del pasado martes: “Las aguas canarias no se tocan ni un milímetro”, pero por otra parte hacía valer su cargo para tener conversaciones directas al más alto nivel en Madrid, por cuanto han sido tanto con el propio presidente en funciones del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, como con la actual responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Margarita Robles, ambos socialistas.

Tras dichos diálogos, Torres insistió en que si hay una propuesta del Gobierno de Marruecos que implique tocar “un milímetro” de las aguas canarias, esta “va a decaer, quedará sin efecto, no tendrá vigencia y morirá”, porque va a tener la oposición “decidida y firme” del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España y del Parlamento. Para sustentar dicha previsión, el político aruqueño indicó que “cualquier Estado puede tomar decisiones sobre los límites fronterizos, pero estos tienen que cumplir con los tratados internacionales y contar con el visto bueno del país vecino, al que pretende rodar sus delimitaciones marítimas”.

Si bien todavía no se dispone de un documento oficial -un mapa cartográfico- sobre cuáles son las delimitaciones que ha establecido el Gobierno marroquí (lo que da una idea muy clara de hasta qué punto este asunto dista de ser prioritario para la inteligencia española), Torres aclaró que un caso similar ya ocurrió con Argelia, cuyo Gobierno finalmente tuvo que rectificar. No ha sido Torres el único que ha movido ficha en el exterior, dentro de la unanimidad con que ayer se mostraron todas las fuerzas con representación parlamentaria en Canarias. Así, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha exigido decisiones al Ministerio de Asuntos Exteriores ante la ONU, incluida la denuncia por “apropiarse” de las aguas del Sahara Occidental, mientras que varios grupos parlamentarios han solicitado ya la celebración de un pleno extraordinario sobre este asunto en la Cámara regional.

En resumen, lo primero es dialogar, sí, pero desde unas posiciones fijadas de antemano. Ya saben, “las aguas canarias no se tocan ni un milímetro”.