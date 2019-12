Torres recibe el compromiso de Sánchez sobre “todos los avances” de Canarias

Aunque Ángel Víctor Torres estaba ayer Madrid, su conversación con Pedro Sánchez fue por teléfono. Era lo que indicaba la agenda del presidente del Gobierno en funciones. Por riguroso orden de aprobación de los estatutos de autonomía, tal y como establece el protocolo, al jefe del Ejecutivo canario se le había asignado el número 12 en la ronda de cortesía, con motivo de la investidura del candidato socialista.

Torres habló con Sánchez después de que lo hiciera Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, y antes que María Chivite (Navarra); dos compañeros suyos en el PSOE. Los primeros de la lista fueron Iñigo Urkullu (País Vasco) y Quim Torra (Cataluña). Con menos ruido mediático que en el turno del catalán, Pedro Sánchez trasladó a Ángel Víctor Torres su convencimiento de que la investidura prospere y que “peleará para que sea antes de que acabe el año”. En unas declaraciones efectuadas en la Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, el mandatario isleño contó que había comunicado al presidente en funciones la necesidad de que “la investidura salga, haya un Gobierno en funciones y unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2020”.

Sobre la decisión de Sánchez de convocar la conferencia anual de presidentes autonómicos, en el Senado, si es investido, Torres comentó que ese foro es importante y conveniente, porque, “cuando hay diferencias políticas, la mejor forma de resolverlas es hablando”. En cuanto a la posición de Nueva Canarias (que gobierna con el PSOE y con Podemos y ASG en la comunidad autónoma), Torres confía en que el partido liderado por su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, apoyará a Sánchez. De hecho, así lo han venido expresando sus dirigentes y el propio diputado, Pedro Quevedo.

Consciente de que Coalición Canaria navega en un mar de dudas en medio de una tormenta política, con la diputada Ana Oramas agarrando el timón por un lado y el secretario general, José Miguel Barragán, por otro, para no encallar, Torres tiró un cabo a esa formación nacionalista para que se incorpore al desbloqueo político y facilite la investidura: “Si no hay un Gobierno, Canarias volverá a fracasar en lo económico, y no habrá nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), ni nuevo Estatuto de Autonomía. Espero que Coalición Canaria desoje ya esa margarita”. El líder socialista canario recalcó que el REF y el renovado Estatuto de autonomía son razones “más que suficientes” para contribuir a la investidura: “Le he expuesto a Pedro Sánchez que, desde que en 2018 se aprobaron el Estatuto y el REF, Canarias no ha tenido ni un solo Presupuesto que acoja todos esos derechos ya consolidados. Hace falta que haya un Gobierno para que todos los convenios se apliquen y que finalmente esos grandes avances en lo económico, imprescindibles para una región alejada, estén contemplados en una ley presupuestaria. Y tengo el compromiso de Pedro Sánchez de que así va a ser, que se va a respetar; hasta el punto de que los 500 millones de carreteras de obras no ejecutadas estarán en el nuevo convenio. Si no, el dinero incluido en ese acuerdo entre el Gobierno en funciones y el de Canarias se desaprovecharía”.

Torres también relató que Sánchez se había comprometido a que, pese al brexit, Canarias mantendrá “las actuales circunstancias” en lo referente a la comercialización de productos con el Reino Unido (el pepino y el tomate, fundamentalmente) y en lo que la desconexión “pudiera implicar al sector turístico”.

Entre las preocupaciones compartidas, los interlocutores abordaron igualmente las ayudas a las regiones ultraperiféricas: “Queremos que se mantenga la situación. Hemos acordado trabajar para conseguir que se mantengan las circunstancias”. Tras la visita que en noviembre cursó a Bruselas junto a Román Rodríguez, le transmitió la inquietud del Ejecutivo regional y del Parlamento ante las propuestas financieras del periodo de 2021 a 2027 para las regiones ultraperiféricas: “Existe un riesgo de que los fondos se reduzcan. Perderíamos mucho”.

Una última cuestión: “Creemos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nació en el año 2012, hoy carece de sentido”. Ata a las administraciones, entiende Ángel Víctor Torres.

Ya tenía una cita concertada con la ministra Teresa Ribera en Madrid

La casualidad se conjuró con la oportunidad y propició que Ángel Víctor Torres viajara a Madrid para hablar con Pedro Sánchez por teléfono. La verdad es que ya tenía una cita concertada con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, a quien ha puesto al tanto del proceso de elaboración de la ley contra la crisis climática.