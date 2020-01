Ayoze Díaz: “No me voy por problemas personales como dice el club”

Ayoze Díaz dejó de ser entrenador de la UDG Tenerife Egatesa tras mantener serias discrepancias con la cúpula del club sureño, principalmente con su presidente Sergio Batista. “No han sido problemas personales como asegura el club en la nota oficial. Cuando se dicen unas cosas y se hacen otras o no se hacen pues entonces no puedo estar de acuerdo con esa manera de proceder del club y he tomado la decisión de renunciar”.

Una de las causas que se esgrimen a la marcha de Ayoze Díaz es que había un acuerdo para firmar el contrato como primer entrenador del primer equipo hasta el final de temporada pero el exfutbolista blanquiazul lo desmiente. “No es cierto, ni siquiera me había reunido con el presidente para firmar el contrato. Dio largas y no nos habíamos sentado para hablar. El dijo que a partir del segundo partido (Sporting Club de Huelva y Sevilla FC) hablaríamos y nunca hablamos nada. Cuando te dicen una cosa y luego te van dando largas no puedes estar contento. Ante todo tengo dignidad y prefiero dar un paso al costado y separar los caminos”.

Díaz reconoce que esperaba la llegada de la norteamericana Katie Murray pero no para el primer equipo. “Yo sabía que iba a llegar una jugadora pero no sabía cuando iba a llegar. Llegó ayer, parece que es una buena futbolista, pero a mi me comentaron que en principio iría para el filial. Tampoco se a ciencia cierta lo que es verdad y lo que es mentira”.

La UDG Tenerife siempre ha sido un club modélico pero en la presente campaña ha ido dando bandazos con la destitución de David Amaral y ahora con la renuncia de Ayoze Díaz. El tinerfeño reflexiona por la forma de proceder del club sureño en los últimos tiempos “Cuando las importantes deben ser las futbolistas y su trabajo, se está hablando más de otras cosas ajenas a ellas. Eso habrá que preguntárselo a ellos que son los que están dentro de la dirección del club. Lo que si puedo decir que he estado dos partidos con este equipo en los que me he sentido muy contento y muy agradecido con las jugadoras, con el cuerpo técnico que me ha acompañado en estas dos semanas y de la gente que ha apostado por mi para que yo siguiera, no a todos, pero si a algunos”.

Por último, la despedida de las jugadoras en persona no será posible porque “ayer me despedí de las jugadoras por medio del grupo de whatsApp que tenemos. No iré al entrenamiento para despedirme en persona porque he hablado para que me den la baja. Cuando uno toma decisiones hay que ir con todas las consecuencias”, concluyó Ayoze Díaz