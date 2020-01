Dolores, la chicharrera de 91 años salvada ‘in extremis’ de su deshaucio

El titular del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado la demanda por desahucio presentada por una entidad mercantil contra Dolores, una chicharrera de 91 años, según informó la Cadena Ser.

En el fallo, al que ha tenido acceso el citado medio, se estima que la denunciada estuvo dispuesta a abonar las deudas contraídas por el alquiler de renta antigua de la vivienda en la que Dolores ha residido desde que apenas era una niña de ocho años; es decir, desde el año 1931.

Los actuales propietarios del inmueble reclamaban a Dolores cantidades, unos 11.000 euros, adeudadas a lo largo de los años en conceptos como la tasa de Basura, IBI y renta. No obstante, al no haber división horizontal de la vivienda, distribuida en dos plantas, el titular del Juzgado le da la razón a Dolores: “De la documentación aportada por la empresa para cuantificar la deuda no resulta claro que esa tasa y gravamen sean, única y exclusivamente, de la vivienda arrendada” y entiende que es “deshonesto que la arrendataria asuma el pago de los tributos de toda la edificación”, recoge la Cadena Ser.

Por todo lo anterior, el desahucio de Dolores, previsto para este viernes, queda denegado, si bien, ante esta sentencia todavía cabe recurso.