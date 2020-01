El Gobierno canario reclama a Rabat “respeto” y pide a Madrid “firmeza”

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo ayer, aprobó, como estaba previsto, una declaración institucional para plasmar oficialmente su rechazo a la “aprobación unilateral por parte de Marruecos de una nueva delimitación marítima en aguas colindantes con Canarias”.

Esta declaración oficial manifiesta lo siguiente:

1º) La oposición y desacuerdo del Gobierno de Canarias a la aprobación unilateral en el día de ayer, 22 de enero de 2020 [el pasado miércoles para el lector], por parte de la Cámara de Representantes de Marruecos (Parlamento) de dos nuevas leyes de delimitación marítima que pueden afectar a la competencia legítima española sobre las aguas que rodean el Archipiélago canario y además vulneren la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.

2º) La necesidad y obligatoriedad legal de que Marruecos respete, en la delimitación de las aguas marinas que comparten España y Marruecos en el Atlántico oriental africano alrededor de Canarias, los derechos e intereses canarios y estatales en el espacio marino objeto de delimitación dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental.

3º) El Gobierno de Canarias valora las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y su titular, la ministra Arancha González, en relación con este asunto, de manera especial la afirmación tajante de que no habrá delimitación efectiva por parte de Marruecos de aguas colindantes entre los dos países hasta que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de los dos Gobiernos. Sin ese acuerdo, la delimitación marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Canarias no se ajusta a derecho y por lo tanto no podrá Marruecos hacerla efectiva.

4º) Canarias confía en que se mantenga la máxima firmeza del Gobierno de España en la defensa de los intereses del Estado y del Archipiélago en las aguas circundantes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el respeto a la legalidad internacional. El Gobierno de Canarias se mantendrá atento y en contacto continuo, con la máxima coordinación institucional, con el Ejecutivo español para conocer de primera mano y compartir, previa consulta de este, cualquier decisión que adopte de forma unilateral Marruecos y sea contraria a los intereses de España y de las Islas en sus aguas cercanas.

Resta añadir que esta respuesta del Gobierno regional es acorde, en lo fundamental, con el sentir de todo el espectro político canario y se produce después de que la Cámara de Representantes marroquí aprobase antes de ayer esas dos leyes que, en la práctica, invaden las aguas canarias y pretenden consolidar la explotación del territorio marítimo que corresponde al Sahara.

CC, PNC y el Polisario critican la “tibieza” de Madrid

Aunque en lo fundamental todo el arco político canario está de acuerdo en rechazar las pretensiones marroquíes sobre las aguas canarias, también hay voces discordantes como la de CC, cuyo secretario general, José Miguel Barragán, criticó ayer las explicaciones dadas por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, al entender que son “tibias” y “claramente insuficientes”. Por su parte, el presidente del PNC, Juan Manuel García Ramos, sospecha que “España parece decidida a volver a ser cómplice de Marruecos para venderle nuestras aguas”, una postura que no es lejana a la expresada por el Frente Polisario, para cuyo portavoz Mohammad Jadad, no estamos más que ante “otro episodio del expansionismo marroquí”.

González Laya viaja hoy a Marruecos y luego viene a las Islas

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, realizará hoy su primer viaje bilateral como jefa de la diplomacia española, que tendrá como destino Marruecos, justo después de que el país vecino aprobase unas leyes que, en la práctica, invaden las aguas canarias. Después de la visita a Marruecos, González Laya viajará a Las Palmas de Gran Canaria, donde mañana verá al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, para trasladarle el contenido de las reuniones, según avanzó ella misma en Twitter. Finalmente no irá a Argelia, como había previsto inicialmente, por problemas de agenda, según fuentes de su Departamento. En Rabat, González Laya se reunirá con el primer ministro, Salah Eddine el Otmani, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita.