Juan José Cabrera: “No puede ser que el Ayuntamiento no conteste”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma y presidente del Patronato de la Bajada de la Virgen, Juan José Cabrera, intenta rebajar la intensidad de la polémica por las supuestas irregularidades del proceso de selección de los 28 hombres y dos mujeres que bailarán la danza de los Enanos en las lustrales 2020.

Cabrera lo hace modulando un mensaje cuyo eje central pasa por la obligación administrativa que el Consistorio de la capital palmera tiene a la hora de dar respuesta a las cuatro reclamaciones presentadas por los cuatro candidatos que quedaron fuera de la elección, en base a los parámetros del jurado que preside el concejal delegado del número, el socialista Elías Castro Feliciano. “Damos respuesta a unas reclamaciones. No puede ser que el Ayuntamiento no conteste y eso pasa por investigar si ha cometido algún error o existe alguna irregularidad en el proceso de selección. Lo que no sería lógico es el ocultismo y la falta de transparencia”.

Una investigación pendiente

El proceso de investigación, pese a todo, está aún pendiente de abrirse, por lo que la respuesta a quienes reclaman podría dilatarse algunas semanas, aunque el objetivo del alcalde es dar prioridad a este asunto, no solo por la necesidad de dar respuesta a quienes ven supuestas irregularidades, sino por evitar que el número más emblemático y singular de la Bajada de la Virgen continúe siendo motivo de una polémica que en ningún caso impedirá que los danzarines rindan honores a la Virgen de Las Nieves. “La idea es zanjar este tema lo antes posible. Este número no se merece estar en el tintero por una polémica que cerraremos con el resultado de una investigación que será independiente de las posiciones políticas”.

En paralelo, el portavoz del grupo socialista y concejal delegado del número de la Danza de los Enanos ha pedido la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces del Ayuntamiento capitalino “ante los últimos acontecimientos, y que por su naturaleza y repercusión inciden de manera especial en el funcionamiento de la Corporación municipal”.

La petición de Elías Castro Feliciano es explícita en el escrito de solicitud de este encuentro que tendría carácter urgente, y subraya la necesidad de que los grupos políticos con representación en el Consistorio se posicionen con respecto a la organización de los actos de la Bajada de la Virgen. La petición de la convocatoria debería ser atendida por el alcalde, quien debe convocar a la Junta de Portavoces y que ayer daba prioridad a realizar la investigación para esclarecer si se han producido irregularidades. Lo que es claro es que, de realizarse esa Junta de Portavoces, el enfrentamiento entre los distintos concejales se centrará en las posiciones de Castro Feliciano y Juan Arturo San Gil, edil de Ciudadanos, miembros del jurado y a quien algunos de los veteranos, además del propio Elías Castro, señalan como catalizador de esta polémica.

El enfrentamiento entre ambos concejales, en un contexto de tensiones y controversia que tiene dos frentes claramente diferenciados, está garantizado.