La cantante israelí Noa da voz a Johann Sebastian Bach en Tenerife

Noa llega este sábado al Auditorio Adán Martín de Tenerife con su último proyecto, Letters to Bach, un trabajo en el que ha puesto letras a las composiciones del maestro alemán y que tiene la Sala Sinfónica del recinto blanco prácticamente vendido. Este gran concierto, traído a Canarias por Makaron Gestión y Proyectos Culturales, es una oportunidad única de conocer la vibrante y aguda voz de la artista más internacional que ha dado Israel acompañada de sus músicos de confianza, Gil Dor, Gadi Seri y Or Lubianiker, a quienes ella considera su segunda familia al llevar tantos años trabajando en sus proyectos. El concierto está programado para el sábado a las 21.00 horas y quedan muy pocas entradas a través de la web del Auditorio.

La autora de origen yemenita pero criada en Nueva York ha dicho que “este álbum es mi demostración personal contra lo que veo a mi alrededor y no me gusta” y es que las letras hablan de asuntos muy actuales como el feminismo, la lucha contra el cambio climático o temas dramáticos como la eutanasia. Es un disco producido por Quincy Jones, quien desde que escuchó las piezas iniciales quedó fascinado con un proyecto tan interesante y original y decidió ser el productor ejecutivo de Letters to Bach. Noa lo visitó junto a Gil Dor, su director musical, para mostrarle dos piezas iniciales sobre lo que estaban trabajando y quedó tan abrumado con lo que escuchó que sobre la marcha le dijo que sería el productor ejecutivo de Letters to Bach.

No es la primera vez que Noa viene a Canarias y, en todas las ocasiones, enamora y fideliza a más audiencia. De hecho este concierto, viene precedido por un rotundo éxito en la taquilla, pues la semana comenzaba con las entradas a punto de agotarse.

Letters to Bach está compuesto por 12 piezas de música instrumental escrita por Johann Sebastian Bach, para las cuales Noa ha escrito letras en inglés y en hebreo, inspiradas en temas de rabiosa actualidad tan diversos como la tecnología y la religión, el calentamiento global y el feminismo, la eutanasia, el eterno conflicto palestino-israelí y las relaciones humanas en la era de los medios sociales.