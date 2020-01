La cantante Pink dona medio millón de dólares para combatir los incendios en Australia

La popular cantante Pink anunciaba este sábado la increíble donación de medio millón de dólares para paliar los efectos de los devastadores incendios que sufre en estos momentos Australia.

“Estoy devastada viendo lo que está sucediendo en Australia en este momento con los terribles incendios forestales. Me comprometo a donar 500.000 dólares directamente a los servicios de bomberos locales que están luchando duro en primera línea. Mi corazón está con nuestros amigos y familiares en Oz”, ha publicado la estadounidense a través de un tuit que ya supera los 200.000 me gusta.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

