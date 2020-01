Las infraestructuras hidráulicas en Tenerife están obsoletas y las fugas de agua son “dramáticas”

El ciclo integral del agua en Tenerife, que comprende la captación, la distribución, el abastecimiento y la reutilización, no se ha desarrollado “porque no se ha in-vertido y no se han priorizado este tipo de infraestructuras públicas”, explica el consejero de Aguas del Cabildo Insular, Javier Rodríguez. Así, para que la Isla pueda contar con una adecuada red de saneamiento y depuración de aguas son necesarios mil millones de euros de inversión, de los que habría que destinar la mitad solo a subsanar las carencias de la red de alcantarillado.

En los 31 municipios de Tenerife, sobre todo al norte y al sur, existen deficiencias que provocan que las aguas residuales se pierdan en el subsuelo, generando contaminación con nitratos en el acuífero subterráneo, según el Plan Hidrológico de segundo ciclo de la Isla, elaborado justo a tiempo para impedir una sanción de la Unión Europea por carecer de dicho documento. “Hay municipios que tienen una red de alcantarillado amplia y otros que tienen realmente poco, pero hay carencias en todas y el mapa de distribución no es el adecuado, es un problema cronificado en Tenerife”, reconoce Rodriguez.

