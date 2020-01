Trump avisa a Irán: “Estamos preparados para todo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el bombardeo iraní contra dos bases en Irak solo ha causado “daños mínimos” en las instalaciones y ha considerado que Irán está “en retroceso”, si bien las fuerzas norteamericanas están “preparadas para cualquier cosa” en función de las potenciales amenazas.

“Mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, ha proclamado Trump al comenzar un discurso a la nación en el que ha reaccionado a los ataques lanzados por Irán en respuesta a la operación que la semana pasada se cobró la vida del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020