Calar el túnel de Trasvase “pondría en peligro los recursos hídricos”

La perforación del túnel de Trasvase puede llevarse a cabo, pero supondría el riesgo de pérdida de los recursos hídricos de la Isla en un contexto de incertidumbre por el cambio climático y a expensas de la persistencia de la sequía. Esta es la conclusión de los técnicos del Consejo Insular de Aguas y los expertos contratados para evaluar, de forma independiente, la propuesta del ingeniero Carlos Soler que cuenta con el respaldo de gran parte del sector agrario insular y que, asegura, garantizaría la rápida captación de agua.

Francisco Javier Martín, técnico del organismo que facultará la decisión que se adopte sobre las medidas sobre este y otros proyectos con los que hacer frente a la crisis del agua que afecta al sector agrio insular, coincide con el doctor en Geología Roberto Poncela y Elzbieta Skupien Balón, Ingeniera de Minas y Directora Facultativa del Túnel de Trasvase, al afirmar las graves consecuencias que para los acuíferos de la Isla supondría perforar el túnel de Trasvase, no porque técnicamente no sea posible, sino porque se verían mermados los recursos de agua que la falta de lluvias y el ciclo de sequía en el que la Isla ha entrado de forma progresiva en los últimos años, no permitirían reponer.

“El túnel tiene capacidad para drenar más agua, pero tenemos que ser conscientes de que estamos sacando más agua de la que se repone de forma natural por efecto de las lluvias”. Así lo señaló Martín en la segunda sesión de la asamblea del Consejo Insular de Aguas celebrada en el Museo Benahoarita y frente a más de 300 asistentes, como Poncela y Skupien, que quisieron comparecer para someterse a las preguntas de quienes han puesto en cuestión el rigor de sus planteamientos frente a los de Soler, que será finalmente autorizado para entrar en el túnel de Trasvase, tal y como viene solicitando desde hace meses con el respaldo de 26 organizaciones agrarias y empresariales.

La clave para atender la sequía, aseguró Francisco Martín, no está en hacer uso de los recursos del túnel de Trasvase de forma masiva, sino en la recuperación de los pozos que dejaron de ser utilizados a principios de la década de los 90, cuando el suministro de agua de riego no presentaba inconvenientes.

La demanda hídrica de La Palma y su consumo actual está muy por encima de su capacidad, algo que tiene solución con la recuperación de pozos pero que además tiene la tarea pendiente de una inversión pública y privada para evitar las cuantiosas pérdidas que siguen registrándose en la red. La advertencia de Poncela y Skupien es clara: hasta ahora hemos explotado el acuífero de forma sostenible, una línea de actuación que terminaría si se apuesta por terminar la perforación de los 4,5 kilómetros que distancian las bocas este y oeste de la instalación para hacer manar agua del gran embalse subterráneo señalado por todos.