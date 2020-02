Canarias pide al Estado el traslado de inmigrantes a la Península y Europa

El Gobierno autonómico sabe que la mayoría de las personas que llegan en patera a las islas no vienen a quedarse aquí. Y tampoco quiere que Canarias se convierta en las islas griegas, donde hay unos 42.000 migrantes retenidos en su periplo, como relataba hace unos días el diario británico ‘The Guardian’. Por eso pedirá al Estado reactive los traslados a la Península y Europa.

Se trata de una de las cuestiones que va a estar sobre la mesa de la cumbre migratoria de mañana, donde estarán el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y representantes del Gobierno canario, cabildos, ayuntamientos y ONG involucradas en la acogida y la atención a migrantes, como CEAR y Cruz Roja. “Todos los agentes implicados estaremos compartiendo la misma mesa”, afirmó ayer a los medios el presidente, Ángel Víctor Torres, que defendió la expedición de “salvoconductos” para aquellos migrantes que no sean devueltos -por ser solicitantes de asilo o por no haber convenio que lo permita-, y así facilitar “su tránsito al continente europeo”.

Durante la mañana, en una pregunta parlamentaria, Torres tuvo que enfrentarse a las críticas de María Australia Navarro (PP), que le acusó de “no estar a la altura” para resolver esta crisis. “Quítese el carnet del PSOE de la boca y póngase a trabajar por Canarias”, le espetó, mientras Torres le recordaba que precisamente para eso es la cumbre de mañana, para buscar soluciones.

Por la tarde le tocó al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que compareció a petición de CC, cuya portavoz, Socorro Beato, recordó algunas cifras que reflejan la seriedad del tema, como el crecimiento de 107% en el número de migrantes en 2019. En el primer mes de 2020, la cifra se ha multiplicado por 18, de 40 migrantes el año pasado a unos 700 en este, datos que constatan la reactivación de la ruta del Atlántico.

“Esto no es un problema de la frontera”, afirmó Julio Pérez. “Es un problema del continente. Los 60.000 migrantes que llegaron en 2004, 2005, 2006… no se quedaron aquí. Seríamos un inmenso CIE, como decía el representante de una de las ONG que estará en la cumbre”, explicó. Y ahí está una de las claves: porque el Gobierno canario también necesita, de la mano de España, que la UE sea capaz de articular una política migratoria común que distribuya a migrantes dentro del territorio comunitario, y no hacer como en las islas griegas, convertidas, de facto, en grandes centros de detención de gente ávida de trabajar en un continente envejecido que necesita mano de obra en muchos sectores.

Porque el consejero reiteró algo que todo el mundo que tiene algo de poder sabe: que esto es un tema “irresoluble” porque la gente emigra desde que el mundo es mundo, y que si no lo hace por aquí, porque la ruta está cerrada, lo hará por allá. Y ahí está África, con sus conflictos, con su legado colonial, con su inmensa y joven población, que se habrá duplicado en 2050 sobre la cifra actual, como recordó el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Chinea. Además de otros motivos para emigrar, como el cambio climático -citado por el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos-, menos señalado que guerras y factores económicos, pero casi más importante, como reflejaba un estudio reciente de la revista ‘Global Planetary Chang’.

Ya en las dicusiones más mundanas, Beato le dijo a Julio Pérez que el Gobierno regional no “ejerce el liderazgo” en la respuesta a la situación migratoria , al mismo tiempo que decía que la cumbre “llega tarde”. También afirmó que las declaraciones de Marlaska, reconociendo que las migraciones repuntaban en las Islas pero disminuían en el conjunto de España, reflejaban “lo que significaba Canarias para el Gobierno español”. Las criticas al Ejecutivo regional las completó acusando al consejero de “divagar”, por utilizar referencias geopolíticas internacionales en sus intervenciones. Y de “mentir” sobre el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), que es el que sirve para controlar la llegada y el salvamento de pateras, y que tiene un radar que no ha sido activado todavía en Lanzarote.

El consejero, que ya lleva acumulados varios duelos dialécticos con Socorro Beato y Astrid Pérez, les recomendó una visita al SIVE, con sede en Gran Canaria, “para que vean cómo funciona”. Y afirmó que el actual Gobierno canario “está reconstruyendo el sistema de acogida que ustedes desmantelaron”. “Y tampoco tenemos la culpa de que pidieran instalar el radar del SIVE en un espacio natural protegido”.

las devoluciones

Durante la comparecencia del consejero, también se mencionaron los polémicos vuelos de deportación a Mauritania donde han volado migrantes malienses que luego, como relataba hace unos días un reportaje de ‘El País’, en algunos casos han sido repatriados a su país, a pesar de que es una zona en conflicto.

Varias ONG, como CEAR y el Servicio Jesuita al Migrante (SJM), han criticado estos viajes de deportación, al considerarlos una “devolución indirecta”, en palabras de SJM. Marlaska los ha defendido diciendo que se ajustan a un convenio de devolución con Mauritania de 2003. Pero Nueva Canarias, socia del PSOE, los ha criticado duramente y ayer se ratificaba su portavoz, Luis Campos, pero miraba hacia el Gobierno estatal, no hacia sus socios de Gobierno. “Los condenamos aunque sean legales”. Beato intentó ver en esas críticas una incoherencia interna del Gobierno y Campos le contestó. Pero tampoco había mucho que rascar en esa refriega. Lo importante debería ser mañana, en la cumbre, donde Torres ha dicho que se podrá hablar también de los vuelos.