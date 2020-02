El Gobierno canario desbloquea tras 12 años la circunvalación de La Laguna

“Desde 2007 hasta hoy ha permanecido escondida la solución a las colas de la TF-5. Nosotros hemos tardado 100 días en arrancar”. Con esta declaración de principios, resumió ayer a DIARIO DE AVISOS el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, la dimensión del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de desbloquear, tras 12 años, la circunvalación de La Laguna. El gabinete de Ángel Víctor Torres aprobó, a petición del titular de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto plurianual de 2.189.890 euros correspondiente al expediente denominado Servicios de redacción del proyecto de trazado y construcción Circunvalación Área Metropolitana de Tenerife Variante TF-5: Padre Anchieta Los Rodeos. Fase 1: Circunvalación de La Laguna.

Esta obra ahora la impulsa la Consejería después de más de 12 años de paralización, pues el expediente fue aprobado técnicamente en diciembre de 2007. Con el gasto acordado se inicia el proceso para la contratación de la redacción de un ambicioso proyecto que contempla una nueva vía que rodee el casco de La Laguna por un lateral del Aeropuerto de Los Rodeos y que aliviará en más de 70.000 vehículos diarios el paso a través del estrechamiento que supone el entramado urbano de esta ciudad y la rotonda de Padre Anchieta para la circulación por la TF-5.

José Luis Delgado subrayó lo que, en su caso, denominó “política de hechos y no de palabras”, pues Coalición Canaria llevaba desde 2007 “con la solución a las colas de la TF-5 escondida”. Ese año, el entonces consejero del ramo, Antonio Castro Cordobez, había firmado la orden por la que se aprobaba técnicamente el proyecto de trazado de las cinco vías que componen el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife. Ahora, tras reactivar este proyecto, la previsión es que las obras, con una inversión superior a 170 millones de euros, se realicen entre 2022 y 2026.

Se trata de “un desahogo fundamental para la circulación en el norte de Tenerife, ya que aliviaría en gran parte las numerosas retenciones que actualmente sufre la TF-5 en el tramo que atraviesa el municipio de La Laguna”, que cuenta con una intensidad media diaria superior a los 110.000 vehículos.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pondrá en marcha todos los trámites para iniciar la contratación de la redacción de este proyecto, para lo que dispondrá, ya este año, de 200.000 euros de la partida aprobada este jueves.

Se prevé que en verano salga a licitación la redacción del proyecto para que la empresa adjudicataria pueda iniciar su redacción el próximo mes de otoño y sea entregado a la Consejería, por su especial complejidad, a finales de 2021. Una vez que ese proyecto obtenga el visto bueno de los técnicos de dicha institución, se pondrá en marcha la licitación de la obra, que está incluida dentro del Convenio de Carreteras 2018-2027.

El proyecto técnico que tendrá que redactarse supone prolongar la autopista TF-5 por una variante de seis kilómetros de largo que unirá el enlace de Guamasa con la Vía de Ronda, junto al Campus de Guajara, para luego volver a enlazar con el actual trazado de la autopista hacia Santa Cruz. Gran parte de este tramo se ejecutará en túneles para no afectar a zonas habitadas, ni a la zona de servicio del Aeropuerto de Los Rodeos.

Una de las ventajas a la hora de ejecutar el proyecto es que las obras de esta variante no afectarán al tráfico que circule por el actual trazado de la TF-5, por lo que se evitan nuevos perjuicios a los usuarios de esa concurrida vía del norte de Tenerife, una de las más densas de España.

Además, el Consejo de Gobierno ha declarado en situación de disponibilidad, por razones de interés general, una partida de 9.700,806,75 euros tanto para continuar con las obras ya licitadas como para continuar con los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos durante el presente año 2020. Esta decisión se produce después de que la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería emitiese una propuesta de disponibilidad de crédito, por un importe de 9.700.806,75 euros, para liberar fondos de la Administración General del Estado destinados al actual Convenio de Carreteras 2018-2027.

Estos fondos se declaran no disponibles en virtud del artículo 73.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que señala que los créditos que cuenten con financiación nacional figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio. El consejero Franquis explicó que su área ha hecho valer otra premisa del citado artículo, en el que se especifica que el Gobierno podrá modificar por razones de interés general dicha limitación. Las razones de interés general esgrimidas son la imposibilidad de continuar con muchas de las obras que ya están en marcha, o iniciar otras nuevas del Convenio de Carreteras, en el caso de considerar como no disponible esta cantidad cercana a los 10 millones de euros.