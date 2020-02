Entrevista a Jesús Santos organizador de la Carrera Nocturna de la Caleta de Adeje

Hemos tenido ocasión de poder hablar con Jesús Santos, miembro de la Asociación de Vecinos de la Caleta de Adeje, organizadores de la Carrera Nocturna. Tras haberse celebrado la prueba que incluyó récord de participación, esta pasada quinta edición ha dejado muy buen sabor de boca.

– Quinta edición de la Carrera Nocturna de Adeje, y la participación sigue siendo un éxito. ¿Dónde radica el buen estado de salud de la prueba?

“La prueba ha tenido una excelente respuesta por parte de los amantes del running, como demuestra el aumentado exponencialmente que ha experimentado edición tras edición, prueba de ello es que en esta hemos tenido que cerrar inscripciones con antelación, al haber alcanzado la cifra de los 1000 corredores. Año tras años los participantes nos trasmiten sus sensaciones, coincidiendo todos en que al tratarse de una carrea nocturna el atractivo es mayor, más aún cuando en la época del año en la que estamos, en la mitad del país y el resto de Europa, es impensable hacer una prueba de estas características. A todo esto debemos resaltar el marco incomparable que nos ofrece este pequeño barrio pesquero de la Caleta, en un enclave único, en medio de una de las zonas turísticas mas importes de España, “COSTA ADEJE”, un lugar privilegiado para la práctica de cualquier deporte al aire libre en cualquier época del año. Además fue un día para toda la familia, un día que además de ser muy divertido fue muy especial para los más pequeños, ya que fueron protagonistas y portavoces de un proyecto solidario”.

– La prueba de 5Km. tiene carácter oficial, ya que se encuentra incluida en el calendario de la FIA, de carreras en ruta de Tenerife 2020 de CONCHIP Canarias, además de estar incluida en el calendario oficial de la FIAT. ¿La prueba va creciendo en importancia dentro del panorama insular?

“Efectivamente la prueba de 5 km se enmarca dentro del Circuito Conchip Canarias de Carreras en Ruta 2020, con el apoyo indispensable de la Federación Insular de Atletismo, lo que le da ese carácter oficial y rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos federativos, todo ello sin olvidar el trabajo serio y profesional de los compañeros de CONCHIP CANARIAS, que de alguna manera atrae a grandes deportistas en el que destacamos a José Carlos Hernández, Olímpico Español en Londres 2012, actual Recordman Canario de maratón y media maratón, quien tras finalizar y ganar la prueba ha comentado a los micrófonos de TV Canarias, que le ha encantado la prueba, con un ambiente genial, con una temperatura increíble para correr y con una organización y participación espectaculares”.

– La participación cada vez es mayor en cuanto a deportistas venidos de fuera de las islas, ¿Se nota el incremento?

“Pues sí, la prueba no sólo se ha ido consolidando en la Isla, sino también se ha hecho eco en el resto del archipiélago, constatando en esta edición la participación, entre otros, de corredores de la isla de Gran Canarias, Fuerteventura o la Gomera.

En cuanto al resto del panorama nacional e internacional, hemos tenido corredores del País Vasco, Galicia, Sevilla, Madrid, etc., contando este año con participantes de Bélgica, Suiza, Reino Unido o Portugal. Como anécdota decir que hay un grupo chicas que vienen de Alemania, que han participado en todas las ediciones y que nos escriben todos los años para conocer la fecha exacta para así programarse el viaje y poder venir a disfrutar de la prueba”.

– Este año volvió a tener acogida la prueba de 2Km de confianza, un evento solidario que se consolida junto al resto de pruebas. ¿En qué consistió?

“La prueba de los 2 km de confianza, consiste en completar la distancia de 2 km por una pareja compuesta por un adulto y un menor, preferiblemente madres o padres con su hija o hijo, en la que el adulto va con un antifaz y el menor es quien, de la mano, lo guía a lo largo del trayecto. Esta iniciativa nace con la idea de visualizar en primera persona los obstáculos a los que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad, en este sentido estamos convencidos de que si los participantes pueden vivir en primera persona aquello a lo que día a día deben enfrentarse las personas invidentes, hacer visible los obstáculos que deben sortear para lograr integrarse en la sociedad en la que viven, y no me refiero sólo a los físicos, sin duda alguna influirá en la manera en la que actuamos, potenciando el trabajo en equipo, el esfuerzo, la confianza, aumentando nuestra sensibilidad y despertando nuestra solidaridad con los demás, convirtiéndonos en una sociedad más inclusiva. Todo ello, sin contar con los indudables beneficios que tendrá sobre las niñas y niños que participan, ya que, además de divertirse, descubrirán y sentirán la confianza que el adulto deposita en ellos, o el beneficio que tendrá cuando sientan que su padre o madre creen en ellos, en sus capacidades, que aprendan a no detenerse ante la adversidad de la vida, a que se sientan valientes y luchen por un mundo mejor, que integre y no que excluya.

Sin duda alguna fue un día para toda la familia, un día que además de ser muy, muy divertido y que potenciará el vínculo de los participantes, será especial para los más pequeños ya que se sentirán protagonistas y portavoces de un proyecto solidario. En este sentido debemos señalar que la organización ONCE ha querido sumarse este año al proyecto colaborando con la prueba, lo que supone un reconocimiento en la lucha por la INCLUSIÓN”.

– Cada año la recaudación se destina a una causa ¿En esta edición donde fue destinada?

“Desde la primera edición siempre hemos destinado la recaudación a fines benéficos y/o solidarios, por ello, como no podía ser de otra manera, este año el carácter benéfico fue por un lado con los amigos de Atletas sin Fronteras que cada año participan en la distancia de 5 km, convirtiéndola en una carrera por la inclusión, y por otro lado con la propia Comisión de Fiestas de la Caleta 2020 para que los vecinos se vean beneficiados de las acciones que esta lleve a cabo”.

– Además de las pruebas deportivas, el día es una jornada festiva en la que se desarrollan multitud de actividades que ayudan también a dinamizar la zona. ¿Puedes hablarnos sobre esto?

“La prueba tuvo lugar el sábado día 01 de febrero de 2020, desde las 12:00 de la mañana y como en ediciones anteriores se desarrolló un día completo con diversas actividades, dónde hemos querido hacer visible el tándem “Deporte y Familia”. No olvidemos que la prueba es una carrera popular, en la que participan, jóvenes, adultos, padres, abuelos, hijos, … convirtiéndose en un encuentro entre distintas generaciones, de distintas edades y de diferentes lugares, por ello hemos hecho un esfuerzo para ofrecer un día completo donde contábamos con una zona gastronómica gracias a Luis y su equipo de Tapa&Tapa, Pepa Food Market, en la que hubo actividades complementarias de todo y para todos, entre las que destacamos taller de reciclaje, actividades para los más pequeños, una granja móvil, Crossfit, Calistenia, Zumba, pinta caras, batucada, batalla de rap, etc.,.”.

Tanto instituciones públicas como empresas privadas se vuelcan junto con la organización en hacer una prueba cada edición mejor, ¿Es muy necesario este tipo de implicación para el buen desarrollo de una prueba como es la de la Caleta de Adeje?

“Sin lugar a dudas, el evento ha alcanzado tal envergadura que sin el apoyo y colaboración de todos y cada uno de ellos, sean grandes, pequeños, públicos o privados sería inviable llevar a cabo esta prueba, por todo ello quiero aprovechar para dar las gracias a todos y cada uno de los patrocinadores del evento. Por un lado al Ayuntamiento de Adeje, ya que sin el apoyo del Sr. Alcalde y del Concejal de Deportes sería impensable hacer este evento, al Cabildo Insular de Tenerife, a la ONCE y a la entidad ConChip Canarias. Por otra lado al apoyo del Centro Comercial Duke Shop, Hotel Suit Villa María, Juguetería La Casita, Muebles Santos Adeje, Mármoles el Diamante, SegurMáximo, Lambda, Nextsport, Imegal, Frutas y Verduras Gabriel, Super llave, Bp Adeje, Dulcería el Rayo, Óptica Adal Trujillo, Tapa&Tapa la Pepa y Autoescuela Sur …

Dicho esto y como pieza fundamental en la organización de la prueba, no puedo olvidarme de los VOLUNTARIOS, vecinos que desinteresadamente año tras años colaboran y participan en la organización, sin lugar a dudas, si ellos sería imposible alcanzar el éxito de la prueba.

Por último y para terminar mostrar nuestro más sincera felicitación y agradecimiento a todos los vecino, turistas, y empresarios por el civismo y colaboración mostrada durante el día del evento, lo que lo convierte, si cabe aún más, en un gran día, en un día de convivencia y respeto que coloca al municipio de Adeje en un lugar destacado”.