Román Rodríguez: “No compartimos las devoluciones de migrantes”

Román Rodríguez (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, 1 de marzo de 1956), accedió a la invitación de participar en la entrevista múltiple de DIARIO DE AVISOS, Tercer Grado, cuando cumple siete meses como vicepresidente del Gobierno de Canarias. El líder de Nueva Canarias (NC), que forma parte del cuatripartito que gobierna el Archipiélago, junto al PSOE, ASG y Podemos, presidido por Ángel Víctor Torres, lleva también la consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

En este encuentro con la redacción del periódico, Rodríguez señala que, ante el repunte en la llegada de migrantes a las Islas, se debe facilitar que quienes quieren ir a otros puntos de Europa, puedan circular con los salvoconductos pertinentes. Además, rechaza las devoluciones a países en guerra, “donde las vidas de estas personas podrían correr peligro”, y pide buscar alternativas a los CIE, que han sido comparados con cárceles.

En materia económica, considera que “el agujero” en las cuentas regionales tras la bajada de impuestos del anterior Gobierno “es pasado”, pero infla el pecho con los presupuestos regionales de 2020 y se prepara para hacer frente a las negociaciones con el Estado y Europa. El político nacionalista adelanta que el brexit y una nueva conciencia medioambiental podrían cambiar las partidas que percibirá Canarias, mientras que en las negociaciones con el Gobierno español confía en la posición del diputado de NC [Pedro Quevedo], la relación de Torres con Sánchez y la voz de la ministra canaria, Carolina Darias.

Tras siete meses en el Gobierno de Canarias, se acercan retos complejos para el área que dirige Román Rodríguez. Como consejero regional de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, está metido ya en su papel negociador, porque en los próximos meses tendrá que acordar con el Gobierno central las partidas destinadas a las Islas en los futuros presupuestos estatales y, más tarde, le tocará hacer lo propio con Europa. El horizonte no se plantea fácil con una reducción de ingresos por culpa del brexit y con un cambio de mentalidad respecto al medio ambiente que marcará las políticas europeas.

– Europa tiene una política de bloqueo en las islas griegas, donde hay unas 42.000 personas. ¿No teme que algo así ocurra en Canarias?

“Nadie va a un lugar de forma obligada si no es por necesidad; y los canarios, por nuestra historia, lo sabemos. Los territorios fronterizos tendrán una presión mayor, son el referente para muchas personas que están en continentes donde la guerra, la miseria o los problemas climáticos les obligan a emigrar. Nosotros pediremos al Gobierno estatal que estas personas que llegan aquí con la intención de ir a Europa puedan circular con los salvoconductos pertinentes a través de los procedimientos reglados que existen, porque muchos utilizan estas vías porque son las que tienen, pero la pretensión no es quedarse en Canarias. El sistema económico europeo precisa de gente de otras latitudes para mantener el presente y el futuro. El problema es que el desorden parece campar a sus anchas, no hay una política común y se actúa conforme surgen los problemas”.

– Hace unos días, Nueva Canarias pedía explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la devolución de migrantes de Mali…

“Desde luego que en cuanto a las devoluciones hay una polémica… Ahí nosotros hemos di-cho: ¿Caben las devoluciones conforme a las reglas? Caben. ¿Nos gustan las devoluciones? No nos gustan. Sobre todo, porque hay dudas sobre cómo se han gestionado. La Asociación Progresista de Fiscales ha cuestionado que jóvenes de Mali pudieran ser devueltos a ese país, que está en guerra. La ONU también dice que no puede haber devoluciones porque sus vidas peligran. Pedro Quevedo preguntará a Marlaska… Ellos sostienen que se están haciendo conforme a derecho; y la opinión pública, la oposición y las ong tienen derecho a exigir transparencia”.

– Tampoco son partidarios de los CIE…

“Nosotros, los Centros de Internamiento, tal y como se concibieron en las últimas etapas, no los compartimos. Pero no solo nosotros, sino jueces, fiscales y ong. Se deben redefinir, no pueden ser recintos carcelarios, sino espacios para que los migrantes vivan dignamente el tiempo que estén con nosotros”.

– ¿Qué alternativa defienden?

“Hay centros de acogida para estas personas que no son CIE, como la Casa del Marino en Gran Canaria, una especie de albergue donde los chicos y chicas son atendidos…, pero es el Ministerio del Interior el que tiene que buscar esos mecanismos. Quienes ahora gobiernan decían esto cuando estaban en la oposición, así que ahora habrá que aplicarse el cuento. Si un magistrado dice que Barranco Seco se parece una cárcel de la dictadura, supongo que habla con conocimiento de causa. Esto se tiene que modificar y es competencia estatal resolverlo. Nuestra competencia es atender a los menores de edad, que ahora mismo en las Islas son unos 500 chicos y tenemos dificultades para atenderlos. Por eso estamos pidiendo ayuda a las corporaciones locales”.

– Se ha generado recientemente un conflicto en torno a las aguas canarias y Marruecos, ¿a qué cree que responde la actitud del país vecino?

“Marruecos actúa diplomáticamente con la estrategia de los hechos consumados. El elemen-to más evidente es la ocupación del Sahara occidental cuando existen resoluciones de la ONU que dicen que ese territorio está pendiente de un proceso de descolonización y de autodeterminación. Allí llevan 45 años de ocupación de tierra y aguas, de manera que estos decretos que empieza a tramitar el Gobierno marroquí no son nuevos y con ello pretenden hacer una interpretación de facto de la ocupación de ese territorio. Esa controversia sobre las aguas canarias, y por tanto españolas, estaría vinculada al hecho saharaui”.

– ¿En qué sentido?

“Digamos que no hay un cuestionamiento de la mediana entre el continente y el Archipiélago, sino que, aparentemente, la discusión está en que Marruecos pretende hacer una interpretación de la plataforma continental y llevarla hasta los 350 kilómetros. Para llegar a esto, se tiene que dar un paso previo, que es que se queden con el Sahara y sus aguas, porque, si no, no podrían llegar a esas aguas”.

– ¿Cree que el Gobierno estatal ha defendido correctamente estas aguas?

“España ha hecho referencia al derecho internacional en úl-tima instancia y también a las resoluciones de la ONU. Nosotros lo decimos con más claridad porque hay que entender que las diplomacias española y marroquí tienen su entente e influyen te-mas de seguridad, economía o fronterizos… Yo creo que Torres ha sido firme y que todas las fuerzas políticas han manifestado que es necesario estar vigilantes y defender que no se pueden tomar decisiones unilaterales respecto a las fronteras marítimas”.

– Tras el brexit, Reino Unido está recurriendo al mercado africano y ya se ha reunido con 22 países del continente. ¿Qué pueden hacer España y Canarias para no quedarse atrás?

“Canarias tiene un tamaño pequeño para influir. Yo creo que nuestros socios potenciales tienen que ser Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde y en cuanto se resuelva el conflicto del Sahara occidental, pues el Sahara. Nosotros no tenemos dimensión ni económica ni demográfica. Ahora, ese continente sí que va a seguir creciendo demográfica y económicamente; y si España no influye, lo harán los británicos, los franceses, los americanos y los chinos. El mundo es global y esas oportunidades creo que hay que aprovecharlas”.

– ¿Cómo va la negociación de los presupuestos europeos tras la salida del Reino Unido?

“Están por tomarse varias decisiones relevantes sobre el presupuesto para el período 2021-2027 y nos jugamos la convalidación de las ayudas de Estado: las ventajas fiscales del REF, la ZEC o el AIEM. Además, estamos defendiendo nuestra participación en el presupuesto y que la reglamentación de todos esos programas se adapte a nuestras circunstancias, pero somos conscientes de que hay dos problemas: por un lado está la salida de Reino Unido, que es contribuyente neto, así que habrá menos dinero; y por otro, que el presupuesto europeo cambiará de estrategia porque a partir de ahora, las políticas verdes ocuparán el 20% o el 25% del presupuesto”.

– ¿Llegará menos dinero para Canarias?

“Nosotros tenemos una ficha financiera de más o menos 600 millones al año. Tenemos sobre la mesa una propuesta de bajar el POSEI un 3’9% y por ahora no hemos renunciado a volver a una ficha financiera similar a la del período anterior. Pero la propuesta que nos hacen es esta y son unos 70 millones menos, que vamos a intentar pelearlos. También queremos participar en los nuevos programas, en proyectos comunes como los de las economías verdes o los tecnológicos”.

-Respecto al brexit, ¿ya se conocen sus efectos directos en la economía canaria?

“Hay un impacto inmediato en algunos sectores. Así, por citar un ejemplo, la mitad de la producción de tomates, de las hortalizas canarias va al Reino Unido y al ser ahora país tercero perdemos las ayudas al transporte y a la comercialización, ya que estas subvenciones solo están autorizadas para países miembros. En ese sentido, estamos buscando un mecanismo compensatorio equivalente a lo que esas ayudas representan. Y luego está el posible impacto en el turismo, porque aproximadamente el 30% de los visitantes son de origen británico. Y aunque en el año 2019 no hubo impacto y tampoco se espera para 2020, según las previsiones, debemos estar atentos por si se devalúa la libra y los turistas se vean tentados a ir a un destino más barato”.

– Existen consumidores canarios que quieren comprar por internet y se encuentran con empresas que realizan envíos a toda España menos a las Islas… ¿Qué postura tiene sobre este asunto?

“Soy de los que piensan que no se le pueden poner puertas al campo y que, con sus ventajas e inconvenientes, la globalización es difícil de contener. Entiendo que hay empresas a las que no les es rentable enviar a Canarias o tienen otros mercados. Yo creo que hay que buscar el punto de encuentro entre el consumidor que quiere adquirir esos bienes más baratos y la red de comerciantes locales”.

– ¿Qué propone?

“A mí me consta que aquí se están dando pasos para ofrecer venta online y estamos dispuestos a reunirnos con los comerciantes locales. Porque estos vendedores tienen sus empleados, pagan la seguridad social, el local… y si no pueden competir con quien envía un producto directamente, cierran. Esto pasa también con los temas agrícolas y creo que cada vez se pondrán más de moda los productos de proximidad, los de kilómetro cero, porque la gente se cuestiona si es o no mejor comerse una manzana que ha transitado diez mil kilómetros por ser más barata, habrá quien le ponga la huella de carbono”.

– Ha dicho que estudiará con las diferentes corporaciones y ayuntamientos un impuesto verde… ¿En qué consiste?

“En el mundo hay un gran debate sobre la fiscalidad ambiental y la idea principal es que ‘el que contamina, paga’. Ya hay elementos fiscales para disuadir determinados comportamientos y destinar los recursos a paliar las consecuencias del daño que se hace al medioambiente. Esto tenemos que hacerlo en coherencia con el Estado y no podemos ser ajenos porque, además, tenemos un destino turístico de los más importantes del mundo y sabemos que una parte del atractivo depende de la huella de carbono. Aún está por debatir qué figura tributaria puede ayudarnos en nuestro objetivo de defensa del medioambiente”.

– Se ha ofrecido a buscar financiación para los trenes en Gran Canaria y Tenerife. ¿Esto tiene relación con esa conciencia medioambiental?

“Yo creo que casan de forma absoluta, porque si algo ha quedado contrastado en el mundo es que el sistema de transporte más eficiente, sostenible, limpio y público son los trenes. Emmanuel Macron ha planteado el impuesto al queroseno, algo que es discutible, y pretende que los recursos vayan a potenciar el transporte ferroviario en Francia, al considerarse la alternativa más eficiente. Yo conozco de cerca el proyecto de Gran Canaria, que tiene un coste cero en energía fósil, es 100% sostenible, totalmente público y ocupa un tercio del territorio del que suponen las autopistas. Está en la agenda europea y en las previsiones de la economía verde el apostar por el transporte guiado en los continentes y territorios de alta presión demográfica. Gran Canaria y Tenerife son Islas superpobladas, con más de un millón de personas cada una, frente a los 1’7 millones de vehículos a motor, lo que nos colocaría como el sexto país del mundo con más vehículos por habitante”.

– Pedro Martín ha dicho que el tren en Tenerife no es prioritario, ¿sabe si el impulso podrá ser consensuado?

“La competencia en ese aspecto es de los cabildos insulares y si ellos no se comprometen con el transporte guiado, no lo habrá. Y que cada palo aguante su vela. Si el Cabildo tiene otra fórmula, yo no tengo nada que objetar. En Gran Canaria parece que tenemos un alto consenso sobre el tema, está el plan territorial, el trazado, el parque eólico, las cocheras… y no creo que el informe ambiental tenga problemas. Pero sin liderazgo de los Cabildos, no podrá ser. Mi impresión es que en las dos grandes Islas la solución pasa por el transporte guiado y no creo que sean más fáciles otras alternativas, al menos yo no las conozco”.

– ¿No cree que debería haber un pacto sobre el transporte en Canarias para no cambiar de proyectos en Carreteras cada año?

“Si queremos que Canarias sea un destino descarbonizado, sostenible, duradero y atractivo, deben haber cambios. Hay un problema de movilidad terrestre con el parque móvil que tenemos y esto complica la vida a la gente. Si queremos una apuesta estratégica y decidida por la movilidad, se necesita consenso con cabildos, gobierno, municipios y expertos. Yo siempre he participado en la elaboración de los programas, y esto está en nuestro programa, aunque sé que no es fácil generar consenso y complicidades. La búsqueda de financiación para los trenes surgió en un encuentro con empresarios del sur de Tenerife, pero necesitamos complicidad del resto, de los ciudadanos, del mundo ecologista… y creo que ahí nos toca hacer el esfuerzo.”

– Han ejecutado el cierre del Anillo Insular y empiezan a salir otros proyectos. ¿Cómo ha quedado la negociación del presupuesto de Carreteras?

“La media de inversiones en el convenio de Carreteras hasta el 2017 estaba en torno a 200 millones, Clavijo firmó un convenio que en 2018 tenía 60 millones, en 2019 tenía otros 60 millones, y en el 2020, unos 90 millones. Así que no puede venir a reclamar más dinero para Carreteras quien firmó esto y quienes en el año 2018 gastaron cero euros y en el 2019, 10 millones de euros. Nosotros hemos reprogramado ese dinero para los próximos años y, finalmente, no se perderán, de manera que el presupuesto de Carreteras es el que se firmó”.

– ¿Hay posibilidad de aumentar la financiación con los presupuestos del Estado?

“Estamos peleando por 500 millones de euros de aquel viejo contencioso de Carreteras. Esto proviene de un dinero de la comunidad autónoma que el expresidente Paulino Rivero ganó a través de un pleito con la Administración del Estado. El problema es que estos 500 millones están colocados como superávit en el ejercicio presupuestario de 2018, pero no renunciamos a liberarlos para destinarlos a otros asuntos. Luego hay otros 485 millones que estaban en el convenio y que no se habían gastado. Este dinero no está claro en la sentencia para la Administración del Estado que nos corresponda a Canarias, pero lo hemos amarrado políticamente en el acuerdo firmado con Adriana Lastra para la investidura de Pedro Sánchez y se incorporará en las anualidades que pactemos en el convenio vigente”.

– ¿Cómo están yendo las conversaciones con la ministra de Hacienda de cara a los presupuestos generales del Estado para 2020?

“En Nueva Canarias tenemos una dimensión de la política basada en la defensa de nuestras singularidades, además de asuntos como la Sanidad, la Educación, la lucha contra la pobreza… Y pelearemos para que el Gobierno respete nuestros intereses en estas materias. Para ello, tenemos dos instrumentos: un escaño que ocupa Pedro Quevedo al servicio del programa con el que nos presentamos, y una posición relevante del presidente de Canarias en relación a la dirección del Partido Socialista; confío en que habrá una buena interlocución con Pedro Sánchez. Además, Carolina Darias está en el Consejo de Ministros, así que tengo esperanza en que se respeten nuestros derechos en la Ley de Presupuestos y las distintas políticas del Estado”.

– En la oposición criticaban la crispación de Clavijo hacia el Gobierno estatal, pero a Cataluña parece que le funciona. ¿Creen que es buena estrategia?

“No soy partidario de confrontarnos con otros territorios porque, si lo hacemos, perdemos. Hay que tener cuidado con ese cuento que va diciendo Clavijo de que las perras se las llevan los vascos y catalanes, porque yo sí sé los números de Canarias. Tenemos un IGIC del 7% y el resto de España un IVA del 21%; y de 100 euros en financiación autonómica, 60 vienen de fuera. Y las bonificaciones al transporte cuestan 800 millones de euros. Por eso hay que tener mucho cuidado con las tonterías que se dicen, porque nuestras circunstancias son diferentes al resto del territorio y esas bonificaciones son necesarias porque, sin ellas, no podríamos viajar entre Islas”.