Receta de las tortitas de calabaza típicas de carnavales

Las tortitas de calabaza son un dulce típico en carnavales en Canarias. Tradicionalmente son muy calóricas y con mucha azúcar y pero en esta ocasión vamos a preparar una versión más saludable. Sustituiremos algunos ingredientes por otros más sanos, pero sin renunciar al sabor original de esta deliciosa propuesta. Te gustarán tanto que seguro que seguirás comiéndolas en desayunos o meriendas todo el año.

La harina blanca de trigo la he sustituido por harina de avena, la leche que usaremos será de soja sin azúcar y en lugar de añadir licor de anís he añadido el anís entero en grano. Los ingredientes los he comprado, como siempre, en supermercados Lidl.

Ingredientes de las tortitas de calabaza

200 gramos de calabaza asada

140 gramos de copos de avena integral

2 huevos BIO

100 ml de bebida de soja sin azúcares añadidos

2 gramos de stevia o endulzante

1 cucharadita de canela molida

1/4 cucharadita de anís o matalahúva

1 cucharadita de levadura en polvo o polvo de hornear

Aceite de oliva virgen extra

Miel

Procedimiento

Asar la calabaza: Pelar la calabaza. Trocear la calabaza en cuadros de tamaños medianos, aproximadamente de 1 o 2 cm. Introducir la calabaza troceada en un bol y taparlo con un plato. Asar la calabaza en el microondas a máxima temperatura durante 2 minutos. Remover la calabaza en el bol, con cuidado porque el plato estará muy caliente. Volver a tapar el bol y volver a introducirlo en el microondas durante otros 2 minutos más. Sacar del microondas el bol. Reservar la calabaza escurriendo, para que elimine cualquier exceso de agua que tenga. Hacer la harina de avena: Introducir los copos de avena en una batidora o picadora y pulverizarlos hasta que queden como harina. Reservar. Hacer la masa de las tortitas: Añadir los huevos en una batidora y batir para que queden espumosos. Es el secreto para conseguir unas tortitas esponjosas. Añadir a la batidora el resto de ingredientes de las tortitas, menos el aceite de oliva y la miel. Batir hasta obtener una mezcla homogénea y todos los ingredientes estén bien integrados. Reservar. Cocinar las tortitas de carnaval: Calentar a fuego medio-alto una sartén o plancha. Engrasar la sartén con aceite de oliva virgen extra. Verter 2 cucharadas de la mezcla en la sartén para cada tortita, dándole la forma redondeada. Tapar la sartén y dejar cocinar durante un minuto o hasta que empiecen a aparecer burbujas o huecos en la tortita. Quitar la tapa de la sartén y dar la vuelta a la tortita. Dejar cocinar durante 20 segundos más la tortita por el otro lado. Retirar la tortita de la sartén. Repetir todo el proceso hasta acabar toda la mezcla. Salen aproximadamente 10-12 tortitas. Montar el plato: Disponer las tortitas de carnaval de calabaza en un plato. Servir con miel por encima al gusto.

* Son propuestas de recetas de la nutricionista María Alcázar García para diariodeavisos.com y con ingredientes de supermercados Lidl en Canarias.

