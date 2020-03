Elon Musk pasa de “pánico tonto” al coronavirus a donar 1.000 respiradores

Elon Musk ha decidido poner su granito de arena en la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Aunque el fundador de Tesla y SpaceX fue noticia a comienzos de mes por sus declaraciones sobre esta enfermedad -“El pánico al coronavirus es tonto”, afirmó en un tuit- ahora se ha puesto manos a la obra para ayudar en la medida de lo posible al sistema sanitario norteamericano.

En dos mensajes publicados este lunes, el que fuera pareja de la actriz Amber Heard ha explicado que compró 1.225 respiradores en China y los envió la semana pasada a Estados Unidos para ayudar a satisfacer las demandas de los hospitales y ayudar en los esfuerzos contra este coronavirus.

Según Musk, China “tuvo un exceso de oferta, por lo que compramos 1.255 respiradores ResMed, Philips y Medtronic aprobados por la FDA el viernes por la noche y los enviamos por avión a Los Ángeles”.

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know!

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020