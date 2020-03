Los supermercados llaman a la calma: no hay desabastecimiento

La distribución de alimentos y productos de primera necesidad están más que garantizados en Canarias. El gerente de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad canaria ante las informaciones de posibles dificultades de abastecimiento derivadas de las restricciones relacionadas con el Covid-19, “El sector de la distribución de la alimentación en las Islas es muy eficiente y desde hace tiempo la logística y el almacenamiento están funcionando. No hay problema de suministro de ningún producto en las Islas. Trabajamos con antelación y llevamos tiempo preparándonos. Tan solo hay escasez de desinfectante de manos”, aseguró.

Fernández indicó que desde las cadenas de distribución no se puede hacer nada ante los ciudadanos que sienten la necesidad de comprar “compulsivamente”, pero aconsejó que estas se hagan “con cabeza y siendo conscientes de que los supermercados no tienen problemas de abastecimiento y de que si un día no encuentran algo en un lineal, al día siguente cuando se reponga lo encontrarán”. “No tiene sentido comprar productos perecederos en grandes cantidades, cuando al día siguiente estarán en el lineal”. Delgado entiende que al ser Islas, los ciudadanos puedan percibir que “nos podemos quedar aislados y sin suministros”, pero explicó que, precisamente por esta razón, “el sector está preparado, como cuando hay huelgas en los puertos”.

Lo cierto es que en los últimos días ha circulado mucha información con fotos en las que se podían ver los lineales de los supermercados vacíos y la gente con los carros de la compra llenos. Algunos hipermercados tuvieron, incluso, que aconsejar a sus clientes por megafonía sobre la necesidad de hacer “compras responsables”. Precisamente para lanzar un mensaje de tranquilidad la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, se reunirá hoy con las patronales de la distribución comercial y de los supermercados para abordar la situación de este sector y transmitir junto a las mismas un mensaje de tranquilidad a la población canaria.

Por su parte, El Corte Inglés activó ayer una serie de medidas especiales para clientes y empleados, que incluye un refuerzo de sus servicios de compra a través de Internet o mandar a casa a empleados en situación especial, como embarazadas, e instaurar el teletrabajo. En los centros comerciales ha organizado un sistema de trabajo que permitirá establecer turnos y rotación de personas, de forma que se minimice el riesgo para empleados y clientes, al mismo tiempo que se continúe ofreciendo la misma atención y servicio habitual. Asimismo, ha cancelado temporalmente diversas acciones y servicios que requieran de una mayor cercanía con el cliente, como el servicio de maquillaje, presentaciones de libros o de discos y actividades infantiles, y ha suprimido las reuniones presenciales, optando por las videoconferencias como sistema de comunicación alternativo.

Respecto a los clientes, ha reforzado el servicio Click&Collect’, que permite realizar la compra online y recogerla en un punto específico.