Qué actividades tendrán que parar y cómo funciona el permiso retribuido durante el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas y percibirán un permiso retribuido recuperable. Pero, como es de esperar, este anuncio produce muchas dudas entre los ciudadanos que trataremos de despejar en este artículo.

¿Durante cuánto tiempo se aplicará la medida?

Los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril.

¿Estos trabajadores entrarán en un ERTE?

No, en principio el Gobierno no ha hablado de esta opción. Los trabajadores de actividades no esenciales se quedarán en casa y “recibirán su salario con normalidad” gracias a este permiso retribuido.

¿Qué es el permiso retribuido?

En el argot laboral, se entiende por permiso retribuido aquel que dan las empresas a los trabajadores y no se les puede quitar este periodo de vacaciones, ni se les puede restar de la nómina. Un ejemplo de ello es el permiso retribuido por matrimonio.

¿Cómo funciona?

El presidente ha puesto un ejemplo para que se entienda mejor. “La idea es que un trabajador que trabaja en una obra, a partir del 30 de marzo no lo hará y podrá tener ese permiso retribuido. En cambio, un enfermero sí lo hará”.

¿Qué ocurre con las horas no trabajadas?

Los trabajadores deberán recuperar las horas de trabajo no prestadas, de manera paulatina y espaciada en el tiempo. De hecho, los empleados se tendrán que poner de acuerdo con sus jefes para consensuar cuándo y cómo recuperarán dichas horas tras la crisis sanitaria.

En este sentido, ¿las obras son esenciales?

Los obreros, electricistas, fontaneros y cualquier persona que forma parte de una obra no son esenciales. De hecho, el propio Sánchez lo ha asegurado. Y eso a pesar de que esta semana José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afirmaba que “no podemos permitirnos el lujo de destruir toda nuestra base económica” en relación al posible cierre de obras.

¿Y los jardineros?

Y de igual manera, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, puso en relieve el pasado miércoles lo poco necesario que era que los jardineros recortasen en césped. Y esta profesión, que generalmente constituye un empleo público, no es esencial. Caso distinto serán, por ejemplo, el personal de recogida de basura.

¿Los periodistas y los medios de comunicación podrán trabajar?

Los periodistas y los medios de comunicación se salvan de esta criba porque Sánchez entiende que “son esenciales” por la labor informativa que ofrecen.

¿Los trabajadores del campo podrán ejercer su labor?

Agricultores, ganaderos, apicultores, pescadores y cualquier otro tipo de actividad primaria de esta tipología está dentro de las actividades esenciales que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha destacado en un borrador de la medida a la que ha tenido acceso este medio. Asimismo, empresas de conservación de pescados o cualquiera que produzca ingredientes (como la harina o el almidón) para desarrollar alimentos como el pan también podrán ejercer su labor.

¿Qué otras actividades son esenciales?

Dentro de las actividades industriales también cuentan como esenciales la fabricación de pasta, papel y cartón; de pesticidas; de caucho; de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza, de vidrio hueco, de equipos de radiación, de instrumentos y suministros médicos; de productos químicos básicos; de productos farmacéuticos o de envases y embalajes de manera.

¿Y la industria auxiliar?

Para evitar el corte de la cadena en la realización de las anteriores actividades citadas, la industria auxiliar que permite el desarrollo de estos trabajos también es considerada como esencial. Actividades de reparación de maquinaria y grúa, comercios de venta de material profesional, de reparación de equipos para laboratorios o aeronaves, servicios asociados al mantenimiento y limpieza o actividades de logística.

¿Las fábricas abrirán?

Pues aquellas fábricas o centros de trabajo cuya producción no se haya adaptado a la fabricación de material sanitario o no sean esenciales para el suministro de alimentación no podrán abrir este lunes.

¿Los servicio de alimentación están garantizados?

Si. Y no solo por las fábricas de producción y suministro. Los supermercados seguirán abriendo con total normalidad.

¿Los repartidores de comida son esenciales?

En principio, el Gobierno los consideró como esenciales porque llevan comida a los domicilios.

¿Y el resto de repartidores?

Cosa distinta será con los repartidores de ropa u otros objetos pertenecientes a empresas como Amazon, Seur o incluso Correos que de momento estaban ejerciendo su actividad sin problemas. Ahora su trabajo está en el aire y a la espera de que mañana se aclare tras el Consejo de Ministros Extraordinario. No obstante, no son calificados servicios esenciales según el borrador de actividades que ha desarrollado el Gobierno.