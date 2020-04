¿Para cuándo mascarillas para todo el mundo? Por Carlos S. del Arco

No soy especialista en nada que tenga que ver con la salud pero estoy asombrado y estupefacto, además de indignado, de que solamente con la información pública que se obtiene de los medios de comunicación y siguiendo la lógica más elemental se llega a la conclusión de que ha habido muchos contagiados y seguramente muchos muertos que se hubieran podido evitar simplemente habiendo obligado a toda la población a llevar mascarilla, y lo peor es que todavía a día de hoy 3 de Abril, todavía no ha salido ningún responsable del Gobierno a decirlo.

La Información que tenemos hasta la fecha respecto a la forma de contagio del virus, es que se transmite cuando una persona infectada por el virus estornuda o tose a menos de 2 metros de otra, entrando las gotículas infectadas por mucosas –ojos, nariz, boca-. También se contagia por contacto al tocar ciertas superficies con las manos donde se ha depositado el virus y ha permanecido más o menos tiempo según la superficie, llevándose luego las manos a la cara tocando dichas mucosas.

También sabemos que a diferencia de la gripe, mientras se está en el periodo de incubación, que puede durar hasta 14 días, se está contagiando sin saberlo a aquel con quien se interactúa. Además, parece que más del 80% de la población que se contagie, no desarrollará síntomas, es decir, ni siquiera sabrá que tiene la enfermedad, pero sí contagiará a las personas con quien tenga contacto, y aquí está la clave.

Las recomendaciones a la población desde el principio consistían en lavarse mucho las manos y no tocarse la cara, y si se ponían guantes, lo que no quedaba claro que todos lo tuviéramos que hacer, había que lógicamente tampoco tocarse la cara con los guantes y seguir un protocolo para quitárselos evitando tocar la parte exterior. Respecto a las mascarillas, se recomendaba el uso solamente, insisto, solamente a aquellos que estuvieran contagiados para no contagiar a los demás.

Ya con este nivel de información, si no se sabe ni quien ni cuántos asintomáticos tienen ya la enfermedad o la están incubando, es decir, están contagiando sin saberlo, repito, están contagiando sin saberlo, no se entiende como no se ha obligado a llevar mascarilla a todo el mundo desde el principio. Una explicación es que esto se sabía porque es pura lógica y sentido común pero como no había mascarillas para todos no se obligó a su uso, ni siquiera se recomendó, cuando se hubiera podido solucionar fácilmente confiando en la población de este país, que como se está viendo ahora, desgraciadamente muy tarde, las está confeccionando en casa y muchas empresas se están reconvirtiendo para fabricarlas en nuestro país.

Prueba de ello, es que en la República Checa, siguiendo la lógica de que no se puede saber quien tiene la enfermedad por la gran cantidad de asintomáticos y la falta de test y tiempo para poder hacerlos antes de que se extienda la epidemia y colapse el sistema sanitario, desde el principio la población se había concienciado a ponerse mascarillas, y como tampoco había suficientes la gente las había hecho en casa cuando no había otras disponibles, entre todos habían fabricado suficientes para una población de 10 millones en 3 días, y el resultado es que la famosa curva de contagios no ha subido al vértice crítico que colapsa la Sanidad, y están controlando la enfermedad razonablemente bien. En el siguiente enlace de Youtube está el video que han hecho en ese país en inglés (tiene subtítulos en español) para advertir al resto de Europa; quien nos iba a decir que nos íbamos a enterar por un video checo en vez de por nuestras autoridades sanitarias, aún a día de hoy.

Por otro lado, como llamaba mucho la atención de los científicos el rápido contagio, en Japón han seguido investigando con cámaras especiales la dispersión de las gotículas infectadas con el virus que se expulsan al hablar o estornudar, y han descubierto que hay gotículas muy pequeñas que por su poco peso se quedan flotando en el aire dentro de espacios cerrados, es decir, cuando hablamos soltamos microgotas que quedan suspendidas y cuando alguien pasa por allí, aún mucho tiempo después si no ha habido corrientes de aire que se las lleve, entra en contacto con ellas. Se está estudiando si estás gotículas pueden ser también una vía de contagio si entran en contacto con las mucosas de la cara, lo que ayudaría a entender el rapidísimo ritmo de contagio. La OMS no lo ha confirmado, pero en todo caso, una razón más para llevar mascarilla. Adjunto el video en el siguiente enlace

También esta semana hemos sabido que el Imperial College, institución británica de reconocido prestigio, ha calculado con un modelo matemático extrapolando los datos reales disponibles, que en España habría actualmente más de 7 millones de contagiados, lo cual quiere decir, si fuese cierto, que se han diagnosticado menos del 2% de los casos reales, y que según las estadísticas habría entre un 8% y un 20% sin diagnosticar que tendrán síntomas, y entre el 80% y el 90% restante lo pasarán sin síntomas pero contagiando, es decir, en total más de 6.800.000 personas sin mascarilla contagiando. Aunque según vayamos avanzando las estadísticas, cifras y porcentajes varíen, seguirá habiendo muchísima población contagiando.

Insisto, aunque estas cifras varíen puesto que es una extrapolación, lo que sabemos con certeza que no se van a poder hacer test a todo el mundo; aún peor, ayer 2 de Abril, el Dr. Benito Almirante, Jefe de Servicio de enfermedades infecciosas de la Vall d´Hebron, dijo por televisión que los test que han llegado a España detectan la enfermedad con un 80% de fiabilidad solamente si el paciente lleva más de 7 días contagiado, es decir, todos los contagiados que lleven incubando la enfermedad menos de 7 días no se detectan y por tanto seguirán contagiando; sí tienen un aspecto muy positivo como veremos más adelante, y es que detectan los anticuerpos de quienes se hayan contagiado sin saberlo y han desarrollado inmunidad al virus.

Toda esta información nos lleva también a pensar en que después del gran sacrificio de la cuarentena, incluso haciendo tests, cuando se levante el Estado de Alarma seguirá habiendo mucha gente contagiando a los demás sin saberlo.

Por tanto, parece increíble cómo todavía a día de hoy no han salido las autoridades sanitarias a obligar al uso de mascarillas a todo el que salga de su casa, incluso a comunicar que hasta que no haya mascarillas suficientes para toda la población no se levantará la cuarentena, porque claramente volveremos a recaer, y eso supone obviamente hacer una eficiente gestión de compras centralizada y coordinada con las Comunidades, que son las que tenían hasta el Estado de Alarma las competencias y por tanto la experiencia y los datos de sus necesidades; tampoco se entiende cómo no se ha hecho un Comité de expertos incluyendo a los Consejeros de todas las Comunidades para luchar más coordinadamente y mejor contra la pandemia, en vez de priorizar cuestiones políticas. Menos mal que tenemos a los checos para guiarnos…

También llega alguna buena noticia e iniciativa: el Gobierno de Alemania, parece que seguido de Reino Unido y ahora Italia, están intentado desarrollar un Carnet de Inmunidad, es decir, aparte de las personas diagnosticadas y curadas, hay una cantidad de personas mucho mayor que desarrollarán la enfermedad sin darse cuenta y que por tanto desarrollarán inmunidad ante el virus. Esto quiere decir que no se contagiarán de nuevo y que además no contagiarán a nadie, y por tanto podrán desarrollar su actividad profesional sin problemas y también la personal, ayudando a su sector y al del Turismo y de Ocio a recuperarse más rápidamente, y si se hace bien, rápido y masivamente puede ayudar a que la actividad se recupere mucho mejor y más pronto. Para esto, los Test rápidos sí que pueden ser muy útiles porque detectan en todos los casos la presencia de anticuerpos.

Finalmente, un abrazo para toda esa gente que está haciendo posible que los demás podamos cumplir con la cuarentena, muy especialmente para nuestros sanitarios, también para todos aquellos que han reconvertido sus empresas para ayudar a fabricar material sanitario, para todo el mundo que está en sus casas aguantando y cumpliendo y un abrazo especialmente cariñoso para todos aquellos que están sufriendo la enfermedad y para todos sus familiares.…Ánimo, que entre todos lo vamos a conseguir…