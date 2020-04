Las respuestas que necesitamos sobre el desescalamiento

A pesar de todas las explicaciones dadas sobre el desescalamiento, siempre quedan dudas por resolver Aquí tiene las respuestas que, quizás, andaba buscando, muchas de las cuales son aportadas por la Agencia Efe

¿Qué fecha tiene cada fase?

No las busque, porque no existen. Lo único cierto es que el próximo lunes empieza la fase O en Tenerife, La Palma Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Como es sabido, ese mismo día El Hierro, La Gomera y La Graciosa comenzarán con la fase 1. La diferencia está marcada porque en estas tres islas no hay positivos o son antiguos.

¿Cuánto dura cada fase?

Como mínimo, dos semanas. Es el tiempo estimado también para las cuarentenas, dado que es lo que tarda en manifestarse el contagio en una persona.

¿Cómo se pasa de fase?

Lo decide el Gobierno según evolucionen los datos en cada Isla. Si usted cumple con las reglas, ayudará a que su territorio avance de fase.

Pero, ¿sigue el estado de alarma?

Continuará en vigor, siempre que el Congreso apruebe por mayoría las prórrogas que vaya pidiendo el Gobierno, como ocurrirá esta misma semana.

¿Cuándo acaba todo esto?

En el mejor de los casos, se llegará a la fase 4 en julio, lo que no parece difícil en el caso de Canarias. La clave pasa porque los recursos sanitarios resistan a una nueva oleada de contagios que se presume inevitable en cuanto los asintomáticos comiencen a salir a la calle para reactivar la economía y la vida social. Si se colapsan los hospitales, habrá marcha atrás.

¿Volveremos a la normalidad?

Nunca volveremos a la situación anterior a la pandemia en lo sanitario mientras no haya vacuna. Desde la perspectiva económica, entramos en una crisis colosal.

¿Para cuándo esa caña con amigos?

A partir de la fase 1 se podrá establecer el contacto social con otras personas que no sean mayores, ni tengan patologías previas, ni sean vulnerables. El número máximo de personas que podrán encontrarse se limitará en una futura orden ministerial. En los establecimientos se acotará el aforo: el 30% para terrazas en la fase 1, el 30% para locales cerrados en la fase 2 y el 50 % en la fase 3.

¿Cuándo se puede visitar una residencia?

No podrá hacerse hasta la fase 3 y las condiciones en que se podrán realizar esas visitas tendrán que definirse.

¿Mayores en la calle?

A partir del lunes 4 de mayo, en la fase 0, mayores y otros vulnerables a la Covid-19 podrán salir a dar paseos de duración y distancia limitados.

¿ir a velatorios?

En la fase 1 con un pequeño grupo de familiares y con protocolos de distancia física y seguridad, y en la fase 2 se ampliará el número de personas que pueden despedir a un ser querido que ha fallecido.

¿Qué hay de las bodas?

En la fase 2, con garantías de seguridad y distanciamiento.

¿Necesita peluquero?

Las peluquerías podrán abrir en la fase 0 siempre y cuando puedan concertar citas previas y el personal disponga de equipos de protección individual. Deberán cumplir las medidas exigidas de aforo. Si no ofrecen cita previa, tendrán que esperar a la fase 1 para recuperar su actividad.

¿Para hacer gimnasia?

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo), se podrá en la fase 1. También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico, ni uso de vestuarios. Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y solo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.

¿Sentarme en una terraza?

En la fase 1 se abrirán terrazas, pero con el 30% de las mesas permitidas en la licencia municipal del establecimiento, o más si el Ayuntamiento permite más espacio disponible. En la fase 3, este porcentaje subirá al 50%.

¿Ir de tiendas?

En la fase 1 ya se podrán abrir locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas.

¿Al cine y teatros?

En la fase 2 cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán abrir, pero con butaca preasignada y con una limitación de aforo de 1/3.

¿Se reanuda el curso?

Los alumnos de 4º de Eso, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial podrán volver a las aulas en la fase 2 con carácter voluntario y divididos en grupos de no más de 15 estudiantes.

¿Y la playa o la piscina?

El disfrute del baño en las playas será en la fase 3 y requerirá de una gran implicación de las autoridades locales. En cuanto al uso de piscinas, se requerirá en el futuro un nivel de detalle más importante para permitirlo.

¿Se abren fronteras?

Clave para nuestro turismo, el Ejecutivo estatal aborda con mucha prudencia este asunto, que necesitará del trabajo conjunto con los socios de la Unión Europea.

¿Puedo ir a otra Isla?

Solo en la fase 4, esto es, cuando se alcance la llamada “nueva normalidad”.

¿A la segunda residencia?

En la fase 2, pero solo si se encuentra en la misma Isla.

¿Abren los hoteles?

En la fase 1 ya habrá algunos usos autorizados, sin permitir el disfrute de zonas comunes, por lo que el buffet estará en ese momento prohibido, y siempre con medidas de seguridad.

¿Y cuidar el huerto?

En la fase 0 si se trata de huertos familiares, de autoconsumo o municipales siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio o en uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.

Pero, sobre todo, hay que seguir protegiéndose.