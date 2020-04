Rehabilitar una plaza

Andaban muy contentos en el gobierno municipal del Puerto de la Cruz con el impulso dado en otras administraciones al II Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del municipio, continuidad de las actuaciones promovidas e iniciadas desde el mandato anterior por el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación. Es un programa de trabajo orientado a la renovación de zonas públicas de expansión y del paisaje urbano, es decir, consolidar la idea de que los visitantes encuentren un lugar atractivo en el que pasear y recrearse, independientemente del propósito de mejorar la oferta alojativa. Otra cosa – y de ahí viene el freno realista a ese contento – es la viabilidad financiera de los contenidos programáticos del Plan, teniendo en cuenta el estado de las haciendas locales cuando la pandemia sea superada. Así que es cuestión de andarse y avanzar con cautela, sin pérdida de tiempo en la tramitación, por supuesto, con algunas actuaciones que pueden constituir un impacto – esperemos que positivo – dado el valor histórico y sentimental que entrañan su espacio físico. Una de ellas es la plaza del Doctor Víctor Pérez, popular San Francisco, un rincón llamativo y siempre sugerente del centro de la ciudad (El doctor Pérez, natural de Santa Cruz, doctorado en La Sorbona (París), ejerció su profesión en el Puerto, donde casó en 1854 con Victoria Ventoso y Cullen. Se dedicó también a la climatología y a la botánica. Fue vicepresidente de la primera junta directiva de la Academia Médico-Quirúrgica de Canarias. Publicó en español y francés. Fue miembro de las academias de Medicina de Cádiz y Barcelona y de la Sociedad Anatómica de París. Una eminencia. Acompañó a personalidades que visitaron la isla, como el arquitecto francés Adolphe Coquet y la escritora inglesa Olivia Stone. Fue promotor de la construcción del Grand Hotel Taoro, concebido inicialmente como centro sanatorio internacional de salud para atraer a los pacientes ingleses afectados de enfermedades pulmonares). Se quiere rehabilitar la plaza, según un proyecto de la firma Goma Arquitectos, que ya está terminado. En principio, se trata de intervenir en su pavimento, rescatando las baldosas actuales y adaptándolas para asegurar las exigencias actuales de accesibilidad. El espíritu de toda la actuación es respetar la normativa vigente, pero también los elementos distintivos del recinto, como la recuperación de la antigua verja y la restauración de farolas o luminarias que, consecuentemente, condicionarán su nueva instalación a lo dispuesto en la normativa de la protección del cielo. Por supuesto, se va a respetar la pileta central que contiene una hermosa ñamera, siempre verde y bien regada. La jardinería perimetral dispondrá de un sistema de riego, en tanto que se mantiene el conjunto de la vegetación. Otro criterio se orienta a la recuperación de los macetones localizados encima de la valla que protege la plaza. El arquitecto Gonzalo Corona explica que han tenido muy en cuenta un riguroso informe histórico de Miguel Machado Gonde. La construcción data del siglo XVII. La rehabilitación no parece muy difícil con la descripción planteada. Pero es sobre el papel. Su consecución debe ser plenamente satisfactoria. Recordemos que la protección del patrimonio ha sido siempre una asignatura complicada, por insensibilidad, por desidia, por lo que sea. Otras actuaciones, como la remodelación del paseo San Telmo, generaron en el pasado una notable controversia, sobre todo al mermar valores histórico-culturales y hasta señas identitarias del espacio. Entonces, si se afronta esta iniciativa, tan visible y tan céntrica, que cuente con respaldo ciudadano, previa puesta en marcha de todos los mecanismos participativos que dinamicen y no frenen la materialización. Que no tengamos que lamentar una modernidad mal entendida ni hacer tabla rasa de los que son rasgos o recintos diferenciadores.