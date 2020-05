El Telescopio TMT en La Palma sigue siendo uno de los objetivos del Ministerio de Ciencia

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado este jueves que la atracción del Telescopio TMT en Canarias sigue siendo uno de los objetivos de su departamento.

Duque también ha señalado que el rejuvenecimiento de plantillas a través del lanzamiento de nuevas ofertas de empleo públicas y continuar agilizando el sistema público de ciencia son algunas de las acciones pendientes del Ministerio de Ciencia e Innovación para esta legislatura.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, donde ha explicado las líneas generales de la política de su Departamento.

Aunque la precariedad y el envejecimiento de las plantillas son acciones que ya se “atajaron” en la anterior legislatura, y se aprobó el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) y la estabilización de miles de investigadores, todavía quedan “acciones en curso”.

Entre ellas, Duque ha destacado: destinar más recursos para contratos predoctorales y postdoctorales; el rejuvenecimiento de plantillas de investigadores mediante la convocatoria de ofertas de empleo públicas; continuar con la agilización de la Administración del sistema público de ciencia; el desarrollo centralizado de los Organismos Públicos de Investigación (OPI); y la dotación de más medios para la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para agilizar las convocatorias de ayudas.

Asimismo, otro reto para el Departamento que dirige Duque durante esta legislatura es el desarrollo de la Ley de la Ciencia “en aspectos en los que todavía hay algo por hacer” (por ejemplo, el desarrollo de la carrera profesional de tecnólogos en los OPI) y el desarrollo de la normativa de Ciencia Abierta.

Durante la comparecencia, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del coronavirus, Duque ha explicado también que su Ministerio pretende atraer grandes infraestructuras internacionales, como es el caso del acelerador de partículas IFMIF-DONES, a Granada, o el Telescopio TMT en Canarias, entre otras.

“No debemos perder de vista el horizonte, urge aprovechar estos tiempos de reforma para hacer las reformas pertinentes”, ha advertido el ministro durante su comparecencia, en la que ha dejado claro que España necesita un pacto por la Ciencia, para lo cual su Ministerio tiene la “puerta abierta al diálogo y al acuerdo”.

En este sentido, ha advertido de que “la brecha entre la inversión en I+D+i en España y en el resto de Europa sigue siendo muy grande”, por lo que apuesta por “un acuerdo social y político para incrementar de forma sostenida y sin vaivenes la inversión en ciencia y en innovación”.

“Todos coincidimos en que es necesario aumentar la inversión pública en I+D+i civil varias veces por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y, además, no bajarlo cuando el gasto global descienda”, ha subrayado el ministro, que se refiere con esto a no ‘recortar’ en inversión directa, en las partidas dedicadas a proyectos o a la contratación de investigadores.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Durante la comparecencia, senadores de la oposición han reprochado a Duque la separación de los Ministerios de Ciencia e Innovación y el de Universidades, pero también la escasa ejecución del presupuesto de I+D+i, al tiempo que han pedido una financiación más estable para la investigación.

Así, el senador del PP Juan María Vázquez Rojas ha criticado la decisión del Gobierno de dividir las competencias de Ciencia y Universidad en dos ministerios, asegurando que “no es eficiente” y esta acción se debió a un “reparto del Gobierno para tener a sus socios satisfechos”, de modo que considera que el Ministerio de Ciencia se ha convertido en un “microministerio” sin importancia. “Los investigadores esperaban más liderazgo durante la pandemia”, ha dicho, para también incidir en la importancia de la ejecución de los presupuestos en Ciencia.

Desde Cs, el senador José Carrillo Guerrero ha hecho hincapié en pedir al ministro que los próximos Presupuestos Generales no dediquen un descenso en la financiación a la Ciencia. “En este sector no podemos recortar”, ha instado el senador ‘naranja’, que coincide en señalar que al Departamento de Duque “se le ha dado muy poca importancia”, hasta el punto de considerarlo un “Ministerio de atrezzo”.

Por su parte, el senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha exigido al ministro a que se comprometa para que la partida destinada a la I+D+i en España en los próximos PGE se ejecute, al tiempo que ha reclamado una mayor inversión. “Esperamos que ese compromiso con la ciencia nos ayuda a una mejor salida a esta crisis”, ha señalado.

Jacobo González-Robatto, senador por Vox, ha pedido directamente la dimisión del ministro por haber “fallado” durante esta crisis por el COVID-19 y le ha acusado de tener el conocimiento suficiente para elaborar un protocolo de acción contra epidemias.

Desde PNV también su senadora, María Rosa Peral Díez, ha abogado por un mayor presupuesto para el ámbito científico, así como por el fomento de las carreras científicas, ahora que se está demostrando su utilidad por la crisis del coronavirus. También ERC ha pedido “continuidad” en la inversión en ciencia, pero también que se amplíe a la investigación de carácter sanitario.

LEYES “EXTRAORDINARIAMENTE RÍGIDAS” PARA LA CIENCIA

En su segundo turno de intervención, Pedro Duque ha vuelto a defender la decisión del Ejecutivo de tener un Ministerio para la ciencia y otro para la universidad. “Es continua la coordinación”, ha apuntado Duque, que entre otras cosas, ha asegurado que dentro de las universidades “no ha cambiado en absoluto” el acceso a los fondos de investigación. Además, ha añadido que “a veces, la denominación de los Ministerios no tiene tantos efectos”.

Con respecto a la escasa ejecución de los últimos años en el ámbito de la ciencia, Duque ha recordado que el cálculo realizado al que se refieren los senadores para obtener la ejecución es “un error mayúsculo”, pues se suma la ejecución de créditos y subvenciones y se divide luego entre dos. De hecho, ha defendido que la ejecución de 2019 en subvenciones fue de un 90%. “No nos fijamos en absoluto en la ejecución de los préstamos porque es coyuntural a los tipos de interés”, ha dicho sobre la de los créditos.

Por otro lado, el ministro ha querido hacer una reflexión sobre la legislación existente en el ámbito de la ciencia: “Las leyes que rigen la investigación y la transferencia de fondos y su justificación para la ciencia son extraordinariamente rígidas para la ciencia, muchísimo más que en otros países”.

En este sentido, considera que “quizá” una de las características que tiene España, y que haya que reformar según el ministro, es la “costumbre de hiperregular todo”, cuando las leyes también tienen que “dar la confianza a la ciudadanía” que, en principio, se espera que haga las cosas bien, sobre todo los científicos.

“Debemos tener leyes que permitan que las cosas ocurran de forma ágil, pero sin descuidar en ningún momento el correcto funcionamiento de los fondos públicos”, dice, lamentando que en 2014-2015 se aprobó una batería de iniciativas que “no ha ayudado en absoluto”.