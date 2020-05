Hito histórico: el millonario Elon Musk lanza la primera nave privada al espacio

Una nave de la empresa SpaceX, fundada en California por el multimillonario Elon Musk, transportará a los astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional este miércoles.

La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, y el acto contará con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según ha confirmado la Casa Blanca.

El próximo lanzamiento de SpaceX marcará el primer viaje a la órbita en un vehículo de propiedad privada y será el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde Estados Unidos, que tendrá como destino a la Estación Espacial Internacional.

Se trata de la primera misión tripulada 100% estadounidense desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio.

Musk fundó la Space Exploration Technologies en 2002 con el objetivo final de permitir a la gente vivir en otros planetas. La NASA ha sido un socio y cliente clave en cada paso del camino para la compañía con sede en Hawthorne, California. Una versión de carga de la cápsula Dragón de SpaceX ya hace viajes regulares a la estación espacial.

En 2014, la NASA concedió a SpaceX y a Boeing un total de 6.800 millones de dólares (6.235 millones de euros) en contratos para impulsar la capacidad de Estados Unidos de volar al laboratorio orbital sin comprar asientos en las cápsulas rusas Soyuz.

LIVE NOW: History is about to be made. Watch as @NASA_Astronauts #LaunchAmerica to the @Space_Station from American soil for the first time in nine years: https://t.co/U1COQzFy4v https://t.co/U1COQzFy4v

— NASA (@NASA) May 27, 2020