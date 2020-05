Indignación en Twitter por un padre que columpia a su hija en un balcón

“Un hombre columpió a su hija menor de edad en el balcón de su departamento durante esta cuarentena por coronavirus”, informó en su cuenta de Twitter Carlos C. Padilla, periodista de investigación del Heraldo de México.

La escena, que ha desatado la polémica en la red social, tuvo lugar en Puerto Rico, según este profesional.

Algunos usuarios como @PaulaAndreaFdez le han quitado hierro al asunto argumentando que “parece ser de esos de sillita donde el niño está atrapado; por otro lado, por la perspectiva de la toma, parece que se sale del balcón, pero está siempre balanceándose dentro del espacio”.

che igual mepa q es x la perspectiva pero creo q el.columpio está adentro del balcón y no hay chance d q pase nada o no https://t.co/XxRZgdtNK7

Quiero pensar que es la perspectiva…y que el columpio en realidad no sale del balcón.Aun así se me a puesto el estomago del revés

Otros, sin embargo, han criticado la acción que ven en el vídeo, el cual no tardó ni 24 horas en hacerse viral.

¿Vieron el video del columpio en un balcón?

No sé qué pensar. Al final, no sucede nada. No hay accidente para lamentar algo. Puede ser en parte una ilusión óptica el nivel de exposición y si no en todo caso, las condiciones de seguridad desde esa distancia no se pueden evaluar.

— Peña. XR (@JIPenC) May 16, 2020