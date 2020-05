Torres: “Nosotros tenemos una alianza progresista en Canarias sólida”

Apenas ha transcurrido un año desde que se celebraron las elecciones autonómicas de 2019 cuyos resultados permitieron la regeneración política del Archipiélago tras décadas de gobierno por parte de una formación, Coalición Canaria, cuya fallida renovación generacional y la imputación por un caso de presunta corrupción de su candidato, Fernando Clavijo, terminó por alejarla del poder en beneficio de un cuatripartito a cuyo frente se situó un socialista nacido en un barrio humilde de Arucas (Gran Canaria). A pesar de los malos augurios que, desde el minuto uno, se propagaron interesadamente sobre la viabilidad de un pacto suscrito por PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, lo cierto es que tal acuerdo no solo sigue en pie, sino que la sucesión de reveses que se ha visto obligado a afrontar (desde el gran incendio de Gran Canaria hasta la pandemia actual) ha terminado de soldar las posibles fisuras del equipo que comanda Ángel Víctor Torres, cuya demostrada capacidad para la resiliencia política invita a concluir que estamos ante un personaje providencial para ejercer sus actuales responsabilidades, dado el abismo ante el que la Covid-19 ha situado a esta tierra. “Nosotros tenemos una alianza progresista en Canarias sólida”, enfatizó en esta entrevista, ante la lluvia fina de una rumorología interesada en que no sea así. El pasado viernes, previa del Día de Canarias, Torres fue el invitado de Punto de Encuentro, el foro digital de la Fundación DIARIO DE AVISOS, que en esta ocasión contó con el patrocinio de Ecoener. Este es un extracto, el que más permite acercarnos a la persona tras el personaje, de la entrevista realizada por el director de este periódico, Carmelo Rivero, y el de La Gaveta Económica, Antonio Salazar, así como de ciudadanos que se inscribieron aquel día en el referido foro.

-Es sabido que no ha faltado a su cita diaria en Presidencia del Gobierno pero, ¿cómo ha vivido, personal y familiarmente, estos meses desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma?

“Como todo el mundo sabe, tengo un hijo de 5 años de edad y un padre de 82 años que, desde el pasado 14 de marzo, está recluido en su apartamento de 40 metros cuadrados y que está cumpliendo las normas del confinamiento y, ahora, la de desescalada, de forma muy rigurosa”.

-¿Ha podido ir a ver a su padre?

“La verdad es que, desde ese 14 de marzo, todavía no he podido darle un abrazo porque, a pesar de que mi padre no presenta síntomas, sería un riesgo para su salud”.

-Por presidente de Canarias que sea usted, no debe ser fácil para ninguna persona este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ha llevado?

“Lo he llevado con dolor y sufrimiento, tanto por la situación personal como, lógicamente, la general. Están siendo meses tremendamente duros porque hay angustia por parte de todos”.

-Situaciones así… ¿Cómo se deben enfocar?

“Ante esto solo cabe fortaleza física y mental”.

-¿Nunca ha dudado? ¿No le han dado ganas, aunque solo fuera por un segundo, de recoger su despacho e irse a jugar con su hijo pequeño?

“Como todo el mundo, tengo mis momentos de debilidad, claro que sí, y cuando se producen me retiro a un lado y los supero en solitario, pero le tengo que dejar clara una cosa: Nunca me he planteado dimitir como presidente de Canarias”.

-Por el tono de convicción con el que lo dice, cabe suponer que hay Ángel Víctor Torres para rato…

“En este barco entré en el momento en el que fui elegido y me bajaré en el momento que sea preciso, bien porque se acabe la legislatura o por cuestiones ajenas a mi voluntad”.

-¿Qué le diría a los familiares de las personas que han fallecido en Canarias durante la Covid-19?

“En nombre del Gobierno de Canarias quiero expresarles nuestro sentimiento de pesar y dolor a los familiares de quienes han fallecido como consecuencia del coronavirus. Mi mayor deseo es que la cifra de 160 muertos que se ha registrado en las Islas relacionadas con la pandemia sea la definitiva”.

-¿Y a los canarios que han vivido con temor ante los riesgos sanitarios, pero que ahora se ven frente a los temibles efectos económicos de la Covid-19 en el Archipiélago?

“A todos aquellos que se han visto afectados por la crisis provocada por la pandemia, les aseguro que las administraciones públicas no van a dejarles en la estacada, pero, para ello, tenemos que insistir en que se prorroguen los ERTE [Expediente de Regulación Temporal de Empleo] y, claro, poder contar con los recursos que sea preciso para recuperar la actividad económica de antes de la pandemia”.

-¿Qué impresión le merece que se haya activado al fin la Renta Mínima Vital?

“Fundamental para conseguir ese objetivo de que nadie se quede atrás. Si no tuviéramos ese escudo público, se quebraría la sociedad. Por eso, tenemos que decir que es momento de lo público. Esa es la gran enseñanza de esta crisis sanitaria, y así se ha entendido cuando hemos negociado el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias. Es el momento de actuar desde lo público para que luego pueda tirar del carro lo privado, que es lo que tiene que ser”.

-Ha respondido sobre cómo se encuentra usted, pero, ¿cómo anda de fortaleza el actual cuatripartito, al que la oposición ha pronosticado una inminente ruptura desde el primer minuto?

“El acuerdo firmado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera es un pacto por un Gobierno progresista que es lo mejor que le podía pasar a Canarias, y más en una situación como esta. Le mentiría si le dijera que ese acuerdo no ha soportado tensiones ante unos momentos difíciles, como ocurre en todas las familias, pero insisto en que nosotros tenemos una la alianza progresista en Canarias sólida, porque las razones por las que se conformó hoy son más vigentes todavía que cuando se suscribió hace un año. Aquellos partidos que pretendan desestabilizarnos poco nos importan. Solo es política. Lo importante es que dentro de tres años los ciudadanos podrán valorarnos.”

-Sin embargo, se ha enfrentado a situaciones particularmente delicadas al producirse en plena pandemia, como, por ejemplo, el cese de la hasta entonces consejera de Sanidad, María Teresa Cruz Oval.

“Tengo que reiterar que la fortaleza del pacto y de las cuatro fuerzas que lo conforman está fuera de toda duda, aunque evidentemente haya tensiones en algún momento. Sobre el caso de Teresa Cruz, tengo que reconocer su cese es la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida política, entre otras cosas, porque se produjo en una situación de máxima exigencia, pero también porque se trata de una compañera a la que vi trabajar muy duro desde la Consejería de Sanidad”.

-¿Qué nos dice del relevo en Educación?

“También fue doloroso el relevo de la consejera de Educación María José Guerra, claro”.

-Si se viera de nuevo ante una situación de esas características, ¿obraría igual?

“Tanto en el caso de Teresa Cruz como en el de María José Guerra la razón no fue otra que la de obtener los mejores resultados. Tenga seguro que haré lo propio si es necesario en el futuro ante momentos difíciles como estos”.

-¿Qué le pide a los grupos políticos a los que tanto ha apelado para que firmasen el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias [Finalmente solo se autoexcluyeron el Partido Popular y Ciudadanos]?

“Insisto en apelar a la responsabilidad de los grupos políticos para que echen una mano, pues no debemos perder el norte de una región que está acostumbrada desde su origen a los acuerdos”.

-¿A qué se refiere?

“Nunca ha habido mayorías absolutas en Canarias y el pacto forma parte de su idiosincrasia política. Por ello, he insistido tanto y lo haré hasta el último minuto en intentar sumar a la oposición al Pacto por la Reactivación Social y Económica, porque se trata de una propuesta ambiciosa que ha caminado muchísimo para que sea el pacto de todos y no del Gobierno. Incluso, en el mismo se recogen aportaciones de partidos que todavía no lo han firmado”.

-¿Por qué ha preferido su Gobierno embarcarse en un pacto tan ambicioso como el propuesto?

“Desde luego, le admito que hubiera sido más sencillo cerrar un acuerdo entre el Gobierno y el consejo asesor, pero hemos ido más allá y hemos incluido a cabildos, municipios, colegios profesionales y partidos de la oposición. Porque esto nos afecta a todos, y entre todos tenemos que echar una mano para salir adelante”.

-¿Qué le diría a los que se muestran escépticos sobre un pacto como este?

“Les pediría que se leyeran el documento último, porque hay decenas de propuestas muy concretas, como exigir el uso del superávit acumulado por las administraciones canarias que siguen en los bancos o la prórroga de los ERTE. También se acuerda mantener lo tributario sujeto a lo que sea necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales, pero también ayudas por unos 200 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es un documento tremendamente valiente que tiene muchas aportaciones de todos, incluso, y tengo que insistir, de partidos que a lo mejor no lo firman. También apostamos por una simplificación administrativa que permita aprobar los contratos de obras con la celeridad que se requiere ahora. Eso sí, a los partidos que lo firmen les pido que defiendan este acuerdo en todos los ámbitos”.

-A su juicio, ¿por qué hay partidos que se muestran reacios a suscribir un acuerdo de estas características a pesar de contar con representación en el Archipiélago?

“Entiendo que, seguramente, detrás hay estrategias políticas o que siguen indicaciones de sus partidos que vienen de fuera, pero lo que me gustaría es que todos firmasen, porque es un documento que ha cambiado mucho, que se ha transformado tras celebrar no menos de 50 reuniones desde que empezamos el 16 de marzo, y que es el resultado de un gran consenso”.

-Durante esta semana, la crispación se elevó considerablemente en todo el país por culpa de los desagradables enfrentamientos verbales entre portavoces de distintas fuerzas políticas en sesiones de las Cortes, pero, curiosamente, uno de los más graves tuvo lugar en la Comisión de Reconstrucción creada por el Congreso de los Diputados. ¿Cómo percibió lo acaecido?

“Le admito que me abochorna ver los espectáculos que se están dando en el Congreso de los Diputados. Apelo a que no perdamos el norte, porque aquí lo que hace falta es un poco más de altura de miras por parte de la clase política, pues se está priorizando el tacticismo político a cuestiones que tienen que ver con la sanidad o la economía. Eso tiene que hacer reflexionar a los que están en el Parlamento, porque no se puede llegar al poder a cualquier precio”.

-¿Por qué en Canarias no ha pasado y sí en Madrid?

“Desde luego, yo no tengo queja en ese sentido respecto a la oposición, pero seguramente aquí no se ha producido porque, y es un mérito que hay que reconocerle a todos los canarios, la ultraderecha no ha logrado entrar en el Parlamento autonómico”.

-¿Cómo cree que percibe la ciudadanía esas estridencias en Madrid, pero también que algunos partidos no firmen el pacto canario?

“Dentro de cuatro años los ciudadanos valorarán quiénes desde la oposición han querido construir y quiénes destruir, y eso se termina pagando en las urnas. De cualquier modo, aquí la voluntad es sumar a todos los que quieran construir, porque tenemos y necesitamos el apoyo de todos. Estamos en un momento excepcional”.

-Permítame preguntarle por un compañero de partido como es el actual presidente del Gobierno de España. ¿Cómo ha visto en estos meses tan intensos a Pedro Sánchez?

“Conozco muy bien a Pedro Sánchez, y durante el estado de alarma todo el mundo le ha podido ver sufriendo con esta situación”.

-¿Qué opinión le merece la imagen que ha dado España a la hora de reaccionar ante esta pandemia?

“España ha dado la imagen de un país que siempre ha ofrecido una respuesta desde la sanidad pública, frente a otros países que han ofrecido imágenes patéticas, como ha sucedido con países como Estados Unidos y Brasil”.

– Vaya año este 2020…

“Nadie pensó al inicio de 2020 que, a pesar de que la memoria tiende a relegar los recuerdos negativos, sería un año que nunca olvidaríamos en nuestras vidas”.

-¿Qué hacemos con el programa que presentó durante el debate de su investidura como presidente de Canarias?

“Obviamente, tendrá que modificarse sí o sí para preservar el empleo y caminar hacia la recuperación, pero todo lo que sé que todo lo que presentó aquel día está más vivo que nunca”.

-Al principio hablamos de su padre. ¿Qué me dice de su hijo?

“Tiene 5 años de edad y apenas entiende lo que está pasando, claro. Me preocupan los jóvenes, porque son los primeros que tendrán que afrontar una vida menos cómoda que la de sus padres”.

Un ambicioso Pacto por Canarias del que se excluyen PP y Cs

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias al que hace referencia Ángel Víctor Torres durante esta entrevista, finalmente fue firmado ayer con motivo del Día de Canarias. Además de la firma de Torres, lo suscribieron en la Cámara autonómica cinco grupos parlamentarios isleños, las dos patronales empresariales de las islas, las cámaras de comercio, los sindicatos CC. OO. y UGT y varios representantes del tercer sector, Aunque el argumento dado por el Partido Popular y Ciudadanos para autoexcluirse del mismo es que no contaba con fichas financieras concretas, lo cierto es que en el documento se estima que hará falta movilizar en las Islas unos 18.500 millones. Dicha cantidad pasa por que el Estado aporte más de 3.162 millones que se complementarían con los 7.220 millones de la propia comunidad autónoma. Además, de capital privado se esperan más de 3.900 millones de euros -3.500 millones vía préstamos- en tanto que entre cabildos y ayuntamientos aportarán 1.960 y 2.273 millones, respectivamente.