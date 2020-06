Canarias quiere test en origen, ‘corredores verdes’ y pasaporte sanitario para reactivar el turismo

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha reclamado este lunes a la Unión Europea que mueva ficha “cuanto antes” y articule las medidas turísticas necesarias para proceder a la reapertura del subsector.

En caso contrario, dado que las comunidades “dependen de los tiempos” que se marcan en el ámbito comunitario, abre la puerta a establecer negociaciones directamente con aerolíneas, turoperadores u hoteles.

En un foro digital turístico organizado por ‘eldiario.es’ y en el que ha coincidido con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, la consejera canaria ha comentado que el pasaporte sanitario “ayudaría muchísimo”, lo mismo que los test en origen –“antes de subir al avión”– y al volver o las ‘apps’ con tecnología ‘blockchain’, que se sumarían a los protocolos sanitarios que han diseñado las aerolíneas.

Asimismo, se ha mostrado partidaria de fijar acuerdos de “reciprocidad” entre comunidades autónomas o países y establecer “corredores verdes” entre territorios que tengan las mismas características epidemiológicas.

“Si no, el confinamiento no habrá servido de nada”, ha señalado, lamentando en ese sentido que Reino Unido, primer mercado de turistas extranjeros para el archipiélago lleva el desarrollo de la pandemia “más atrasada” y además ya no es territorio comunitario tras el ‘brexit’, lo que obliga a otro tipo de negociaciones.

“Hay que erradicar el miedo a volar y a viajar y que la gente vaya viendo que somos un destino seguro y que vamos adaptándonos a la nueva realidad”, ha señalado.

Castilla ha apelado a “tener todo preparado” para cuando se pueda reabrir la actividad turística y en ese contexto ha enmarcado el plan ‘Canarias Fortaleza’ donde se estudia la experiencia integral del turista desde que sale de su casa hasta que llega al lugar de destino.

Además, ha apuntado que “el coronavirus ha llegado para quedarse”, ya sea bajo la actual forma o “con otro” futuro virus, y aunque “ojalá” se encuentre la vacuna, sostiene que hay que “seguir dando pasos” para garantizar la seguridad sanitaria.

Por ello, ha dicho que “es fundamental” que la sanidad pública y privada “funcione bien”, poniendo como ejemplo la buena gestión realizada en La Gomera con el primer caso de coronavirus de España o el episodio de aislamiento en el hotel de Tenerife, lo que demuestra que es un factor “competitivo” ante otros destinos.

EL CERO TURÍSTICO HA SIDO “MUY DOLOROSO”

Castilla ha comentado también que el ‘cero turístico’ en las islas “ha sido muy doloroso” porque el turismo es la principal industria de Canarias y está ocasionando grandes pérdidas, por ejemplo, más de 7 millones diarios de ingresos para las instituciones.

Por ello, ha vuelto a recordar a la ministra que es “fundamental” prorrogar los ERTE en el turismo hasta final de año porque supone la “supervivencia” del subsector, reflexionando incluso acerca de que las ayudas públicas que se den a las empresas deben servir para mantener el tejido económico.

En esa línea, ha comentado que el turismo tiene un “efecto arrastre” sobre otros subsectores y son conscientes “de lo bueno y lo malo”, por lo que también “hay mucho que mejorar para poner en marcha un modelo “más sostenible”, de más gasto, con estancias más largas y que sirva ahora, en tiempos del teletrabajo, para que profesionales de los países nórdicos se implanten en Canarias aprovechando las buenas temperaturas.