CC autorizó un centro comercial con claras dudas sobre su legalidad

El Gobierno regional, en manos de Coalición Canaria, autorizó en 2012 la construcción de un centro comercial con aparcamiento subterráneo en unos terrenos situados en primera línea de mar, entre las playas de El Camisón y Las Vistas (municipio de Arona), que presuntamente invaden la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, según informa el diario digital Canarias Ahora.

La licencia fue concedida por la Viceconsejería de Política Territorial en marzo de 2012 a la empresa Melisofi Consulting S.L. con una vigencia de dos años para iniciar las obras del Artslife & Shopping, aunque estas no comenzaron hasta el 27 de enero de 2015, ya superado el plazo de la autorización.

Según pudo saber este periódico, a raíz de varias denuncias, el Ayuntamiento de Arona, ya con nuevo equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos por Arona) ordenó el precintado de las obras el 25 de julio de 2017 por incumplir, supuestamente, el planeamiento en cuanto a la altura y retranqueo del edificio y no ajustarse a la Ley de Costas, que especifica que en ese espacio no cabe un proyecto de carácter comercial.

No obstante, la empresa define la edificación como un espacio multidisciplinar de divulgación científica y cultural, pero, según la información publicada por el diario digital, el Servicio Provincial de Costas ya le advirtió en marzo de 2012 que “no se justifica lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley de Costas en cuanto a que los usos de los locales proyectados deben estar relacionados con la utilización del dominio público marítimo terrestre”.

En la información se especifica que el proyecto básico contemplaba una veintena de locales, una gran sala para espectáculos, un club de jazz y 59 plazas de aparcamiento. La Viceconsejería de Política Territorial dictó una resolución favorable, que caducó a los dos años, condicionada a que “los cuatro locales proyectados en servidumbre de protección deben estar relacionados con la utilización del dominio público”.

Ocho meses después, el 28 de marzo de 2018, el consistorio aronero dictó una orden por la que instaba a la empresa promotora a solicitar una licencia para regularizar las infracciones consideradas ilegales y demoler el resto de la edificación.

El 19 de diciembre se dictó una segunda resolución municipal en el mismo sentido y el Ayuntamiento concedió un plazo de dos meses. La promotora presentó un proyecto modificado que a fecha de hoy no ha obtenido la licencia municipal. La obra actualmente permanece paralizada y precintada.

la vía fallida de los pmm

Los Planes de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), la herramienta creada por el Gobierno de Canarias para facilitar la renovación hotelera y urbanística en las zonas turísticas, se convirtió en la opción que buscó la empresa para culminar el proyecto, pero los PMM de Los Cristianos y Playa de Las Américas se quedaron en papel mojado después de que el Ejecutivo regional aprobara el 26 de enero de 2018, en un consejo extraordinario celebrado en la localidad lanzaroteña de Teguise, la paralización definitiva de los PMM de Los Cristianos y Playa de las Américas, dando por finalizado el procedimiento que inició en 2016 para dar viabilidad a la renovación urbana y edificatoria en ambos núcleos turísticos.

Previamente, el Ayuntamiento de Arona había rechazado los PMM en una sesión plenaria, con los votos de la coalición de gobierno (Partido Socialista y Ciudadanos por Arona) y Partido Popular, al contar con tres informes en contra de las previsiones urbanísticas del Ejecutivo regional para ambos núcleos turísticos.