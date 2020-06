Los cambios en el reparto de los 16.000 millones benefician a Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitió ayer a los presidentes de las CC.AA. los cambios en los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables para afrontar la crisis por la Covid-19 que se aprobarán para las autonomías, incluyendo un fondo para Educación y otro para movilidad. La propuesta eleva el peso de la población, una de las peticiones realizada por el Gobierno de Canarias, al que también se le ha concedido otro cambio, como es el de tener en cuenta los test PCR realizados y no los positivos, como se planteó en un principio.

El aumento del peso poblacional era una reivindicación canaria compartida por otras regiones, ya que inicialmente se había previsto que pesaran más los gastos para atender las necesidades sanitarias, como camas en UCI, ingresos y pruebas PCR realizadas. En esa idea primera, Hacienda anunció un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otros 1.000 para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos.

Finalmente, el presidente Sánchez desveló ayer a las autonomías que 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones para un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos, como también se abogaba desde el Archipiélago.

Tras conocer tales modificaciones, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró conforme con los mismos, al considerar que hacen este reparto de fondos “mucho más justo”. “Es verdad que no es fácil que todo el mundo esté de acuerdo, pero es mucho más justo que las partidas que vienen para los test sean para todos los test que se han hecho y no sólo para los que han dado positivo”, dijo Torres durante la rueda de prensa posterior al encuentro de presidentes. Aquí, celebró que se haya tenido en cuenta esta petición de el Ejecutivo regional y recordó que Canarias habían realizado más de 66.000 test a fecha de 30 de abril, de los que han dado positivo unos 2.300.

Sin condiciones

Como estaba previsto, se trata de transferencias no reembolsables y que los gobiernos autonómicos podrán destinar como mejor les parezca, sin condiciones previas. “Las comunidades no rendirán cuentas al Gobierno, lo harán antes sus parlamentos”, detalló Sánchez.

En cuanto al fondo para sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35%, en vez del 20% previsto. El resto de criterios, la parte mayoritaria, serán de gasto sanitario: hospitalizaciones, ingresos en UCI y pruebas PCR realizadas.

Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 al 45% y el resto, esos mismos criterios sanitarios.

El fondo para educación pública será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial de reparto del fondo no reembolsable. Fuentes autonómicas han explicado que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20% restante, la de 16 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre y desde el Gobierno no se han precisado más criterios de reparto, salvo que responde a la necesidad de reforzar la seguridad sanitaria de los centros.

En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final del reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.

Fuentes gubernamentales reconocieron anoche a DIARIO DE AVISOS que aún no han calculado al detalle cuántos millones corresponden a las Islas tras los cambios, pero hace unas semanas se estimó, solo en el caso de los PCR, en cerca de 200 más de los previstos al principio.