Matilde Zambudio: “Estoy muy sorprendida, Alonso dijo en febrero que la disciplina de voto era sagrada”

Diario de Avisos / Agencias

Los portavoces de PSOE y de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín y Matilde Zambudio, respectivamente, han retado este sábado a los promotores de la moción de censura a que expliquen “las razones inconfesables e intereses de todo tipo” que a su juicio esconde la iniciativa.

“Evelyn Alonso tomó esta decisión de manera unilateral, desoyendo las instrucciones claras -que ya conocía- de la dirección nacional de Ciudadanos, que eran las de mantener la estabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz”, explicó Zambudio. La primera teniente de alcaldesa ha insistido en que “a esta misma conclusión llegó la propia Evelyn Alonso, cuando en el mes de febrero dijo que la disciplina de voto es sagrada”.

“No hay absolutamente ningún relato que sustente una moción de cesura, porque tiene que venir motivada por una mala gestión o por cuestiones que no se han dado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, más bien, todo lo contrario”, aseguró Matilde Zambudio.

En cuanto a la supuesta mala relación personal entre ambas, la portavoz dijo que deja en bastante mal lugar querer justificar el cambio de gobernabilidad en un municipio “en base a si me llevo bien o me llevo mal” con otra persona y advirtió de que este tipo de cuestiones “no pueden afectar a los vecinos de Santa Cruz”.

De hecho, aseveró, antes del estado de alarma Evelyn Alonso “estaba dispuesta a venir a trabajar conmigo al Ayuntamiento como personal de confianza” por lo que hablar de una mala relación personal “es una excusa para intentar vestir lo que no tiene traje”.

“NINGÚN TIPO DE COMPARACIÓN”

Sobre si la situación de Alonso es comparable con la que Matilde Zambudio vivió hace un año cuando apoyó a Patricia Hernández, lo que le valió la expulsión del partido, quiso dejar claro que no tiene “ningún tipo de comparación”, pues, tal y como aclaró, “nunca tuve la calificación de no adscrita ni de tránsfuga”.

Además, recordó que en aquel momento “no había instrucción expresa”: “Cuando voto el 15 de junio, yo decía de manera clara que sabía lo que había pasado y que sabía que la instrucción no estaba, sino que únicamente era toda la contraria, y eso es lo que se acreditó ante un tribunal”.

Por tanto, sostiene que la situación de Evelyn Alonso con esta supuesta moción de censura que se pretende presentar “no es comparable”. “Son dos situaciones totalmente diferentes porque en este caso las instrucciones son muy claras”, reiteró Zambudio.

No hubo que esperar mucho para que Evelyn Alonso, la desde ayer nueva concejala de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz, mostrara cuál iba a ser su postura dentro del Consistorio, una muy alejada de la que le había marcado su partido. En la primera moción en la que pudo mostrar su parecer, la que presentó Coalición Canaria en apoyo del programa ya cancelado de Ansina y a sus trabajadores, dejó claro que su opinión no era la misma, no ya que la del PSOE, sino que la de su propia compañera de partido y portavoz de Cs en Santa Cruz, Matilde Zambudio.

Al término del Pleno, la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, avanzó que ya había comunicado a la dirección nacional de su partido la ruptura de la unidad de voto de Evelyn Alonso. A preguntas de los periodistas, Zambudio señaló que, “con respecto a la diferencia de voto de las dos concejalas, eso son decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional, ellos están al corriente de esa discrepancia, que, además, se da en el marco de decisiones tomadas por los consejeros de Cs en el Cabildo, pero está claro que la competencia es nacional y es allí donde se han de tomar las decisiones que correspondan”.

“No era el día para hablar de mociones de censura”

En la misma línea que Zambudio se ha manifestado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín (PSOE), quien también pide que “alguien dé explicaciones para una moción de censura”.

“Llevamos un año de cambios importantes en Santa Cruz, que además son percibidos nítidamente por la ciudadanía”, indicó Martín, que al igual que Matilde Zambudio, ha hecho hincapié en las palabras de la nueva concejala de Ciudadanos, Evelyn Alonso. “En febrero, la que hoy es concejala (en referencia a Alonso) parece que de otro equipo de gobierno, alababa el cambio que se estaba dando en Santa Cruz, que las cosas se estaban haciendo bien”.

José Ángel Martín ha hablado de motivos “inconfesables”. “Cuando alguien no tiene relato, sino que se esconde, parece que las razones deben ser otras que no responden en ningún caso al interés general”, sostiene.

El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz también ha tenido palabras para Coalición Canaria: “Es un partido (CC) que parece que se pone muy nervioso cuando algunos expedientes -el de Yatra y Juan Luis Guerra- ponen camino a la Fiscalía; no saben vivir sin el oxígeno que les da el poder; si piensan que con esto van a parar los expedientes, se están equivocando”.

Martín agregó que el PSOE está en contacto con la dirección en Madrid y trabajando para intentar “tender puentes” ante una situación “absolutamente irracional” y se mostró convencido de que Cs va a ser leal en todas las instituciones en las que tiene acuerdos con el partido socialista.