Punta Cumplida, de los pocos faros alojamientos del mundo

Son muchas las personas que me escriben buscando recomendaciones de lugares especiales en el mundo para visitar. Generalmente ansían destinos lejanos, pues entienden que son más exclusivos al encontrarse a muchos kilómetros, pero como bien sabrán, la distancia entre dos puntos es la misma lo mires en un extremo u otro.

Así que Polinesia se puede considerar un lugar remoto respecto a nosotros o nosotros para ellos. Pero lo que quiero transmitirles tras dos vueltas al mundo es que los viajes no hay que medirlos en kilómetros, hay que medirlos en experiencias.

Así que les quiero proponer una experiencia casi única que se encuentra en una isla verde en el océano, que forma parte de un espectacular archipiélago volcánico donde en un punto al norte existe un precioso y romántico faro aislado que sirve también de alojamiento. Allí puedes estar con las ventanas abiertas sin ser molestado por el ruido de las ciudades, donde lo que escuchas es el romper del mar y por las noches el sonido de las pardelas. Un lugar donde poder respirar aire puro y prácticamente desconectar del mundo. Esto es otra forma de paraíso y está para nosotros cerca, me refiero al Faro de Punta Cumplida en Barlovento, La Palma.

Este faro convertido en establecimiento turístico cuenta con tan solo tres suites. Es uno de los dos que existen en España con ese uso por el momento. El otro es el Faro Isla Pancha en Galicia.

En nuestro país hay censados 187 faros y 213 si incluimos las balizas. La mayoría de ellos mantienen la luminaria, pero el resto de las instalaciones se caen a trozos. Así que Puertos del Estado ha emprendido una iniciativa denominada Faros de España con la intención de recuperarlos dándoles principalmente uso turístico. “Los faros forman parte de la historia marítima de nuestro país, son un elemento importante del patrimonio histórico”, destaca el Ministerio de Fomento en su web de Puertos del Estado.

< ► > Faro de Punta Cumplida, en Barlovento

Pero vamos con un poco de la historia sobre este coqueto faro.

El 9 de marzo de 1861 fue aprobada la construcción del Faro de Punta Cumplida y se adjudica la obra al arquitecto y vecino de Santa Cruz de La Palma, José Rodríguez González. Su coste ascendió a 505 Reales de Vellón, unas 126.250 pesetas que hoy serían 758,78 euros. Este faro se iluminó por primera vez el 2 de abril de 1867.

El torreón consta de 12 ventanas, seis que dan al mar y otras seis que dan a tierra. En total cuenta 175 escalones, siendo de piedra los 132 primeros.

El torreón tiene un diámetro de 6,80m en la cúpula. El faro alcanza una altura total de 33,16m y la rotación de la lampara es de una vuelta por cada siete segundos. La luz alcanza 75 millas.

El Faro de Punta Cumplida es el primer faro de las Islas Canarias y uno de los pocos en todo el mundo que ofrece alojamiento en un faro activo. Los trabajos de reconstrucción y reforma comenzaron en 2017, y desde abril de 2019 hasta ocho huéspedes pueden alojarse en la rehabilitada casa del faro y vivir la experiencia de un farero torrero.

Así que Punta Cumplida lleva recibiendo huéspedes algo más de un año y la inmensa mayoría de los visitantes que llegan son extranjeros buscando en buena medida la descripción anterior. Personas llegadas desde USA, Canadá, China, Sudáfrica o Australia para dormir en este faro en la siempre increíble isla de La Palma. Porque, amigos, La Palma nunca decepciona.

He tenido la oportunidad de hablar con Olimpia Isla Esteve que ha sido la arquitecta de este proyecto de reforma. Me explica que no han aumentado la volumetría y han trabajado rescatando información sobre el lugar y hablando con los antiguos fareros de Punta Cumplida, quienes han facilitado importante información. La idea fue recuperar el espíritu inicial, por eso han utilizado materiales de la zona. Este alojamiento tiene tres suites porque en su día albergaba a tres familias de fareros. Antes se turnaban para tener el faro encendido toda la noche. Hoy también alumbra, pero por métodos eléctricos e informáticos. Detalles como el color verde de las ventanas se corresponde con el usado en esa zona de La Palma en los años de construcción del faro.

El patio central que estaba techado y en muy malas condiciones, hoy es un precioso patio canario donde, además, han recuperado su aljibe.

Tampoco existía saneamiento ni agua potable. Eso ahora es todo nuevo, como la instalación eléctrica y unas placas solares para hacer más sostenible el lugar.

Mirando al océano había una gran terraza que la han reconvertido incluyendo una piscina sin fin y han logrado, gracias a los azulejos de la misma, que coincida su color con el Atlántico que está a pocos metros. En el exterior también existe un jardín repleto de plantas endémicas y autóctonas de la isla. Más allá del recinto del faro lo que rodea son muchas plataneras de Barlovento, así que la sensación de calma es magnífica.

VISTAS

Los huéspedes tienen acceso permanente a lo alto del faro, donde se disfruta de unas vistas 360 y, como está tan al norte, se pueden contemplar todos los amaneceres y atardeceres. Un espectáculo de día y de noche.

Las habitaciones cuentan todas con cocina y mobiliario de diseño y alta confortabilidad, como los baños con duchas en lluvia, domótica, chimenea, equipos de alta fidelidad… Está todo cuidado al detalle. Sirven un desayuno con productos de mercado y proximidad en la medida de lo posible y, si lo deseas, te hacen una compra de mercado para que tú mismo cocines durante la estancia.

Una vez por semana vienen al faro los técnicos de la Autoridad Portuaria para supervisar y mantener el sistema de luminarias. Cada dos semanas, junto al técnico, viene un farero. Esta es la persona que escribe en el libro las rutinas e incidencias, si las hubiera, y toma las decisiones más importantes sobre sustituciones o reformas en las luminarias.

Pernoctar en este faro es uno de los premios entregados en la gala de los Oscar entre los nominados a las preciadas estatuillas. Así que en la próximas semanas y meses veremos llegar a la isla algunas destacados miembros de la industria del cine. Supongo que lo harán de manera discreta, pero estemos atentos. La verdad es que muchas veces se genera un debate en Canarias sobre el modelo turístico y la necesidad de atraer turistas de más calidad. Pues bien, este exclusivo alojamiento de película cumple a la perfección este papel. Además, hemos recuperando un patrimonio en ruinas que durante unos años estará en concesión a esta iniciativa privada que tiene otros proyectos similares en España y otros países.