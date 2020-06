FLASH ECONOMÍA

Regular el teletrabajo

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, dijo que a las empresas no les puede salir el teletrabajo gratis. Pudo explicarlo de mil maneras pero entonces no sería Yolanda Díaz ni Ministra de la cosa. Necesitamos, ahora más que nunca, flexibilidad y permitir que empresas y trabajadores se pongan de acuerdo y no más palos en las ruedas del empleo