Sal y pimienta: La gastronomía de Gran Canaria llega a tres millones de personas

El programa concurso Master Chef, de la 1 de Televisión Española, que estuvo dedicado a la gastronomía de Gran Canaria, fue visto este lunes por 2,9 millones de personas y el minuto de oro superó los 3,4 millones de televidentes. La cuota de pantalla fue del 23,7% por ciento, según informó el Cabildo de aquella isla. La gastronomía de Gran Canaria, además de sus paisajes de las Montañas Sagradas, el Risco Caído y las imágenes aéreas de Tejeda, Gáldar, Agaete y Artenara, que albergan uno de los patrimonios subterráneos más importantes del mundo, que han sido declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, atraparon a los televidentes.

Quesos, cherne, conejo, fruta tropical y café de Agaete

Los concursantes del programa elaboraron un menú para el jurado que contenía como ingredientes fundamentales como el cherne, el conejo, el queso flor y la fruta tropical. El jurado integrado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez presentaron el programa rodeados de cítricos y árboles tropicales en la plantación de café de Agaete, la única que se sitúa más al norte del planeta. Hay que decir que por cada seis kilos de grano se obtienen 800 gramos de café y para una taza se precisan al menos 50, de ahí que no sea barato. Pero sí excelente.

Borja Marrero, invitado estrella de Master Chef

El chef invitado a este programa fue el grancanario Borja Marrero, cuyo restaurante Texeda, ubicado en Tejeda, es todo un ejemplo de cocina kilómetro 0. Tras forjarse en elBulli, Ramón Freixa y Arzak, decidió volver a sus pueblo natal donde ha abierto un restaurante que va de boca en boca. Allí rodeado de un huerto ecológico, rebaños de ovejas y cabras, y gallinas ofrece un menú implicado con el territorio. Borja, y su mujer Andrea Arias, elaboran su propio queso, aceite, vinagre, yogur y jamón de cabra y también su cerveza.

Medalla de plata para bodegas Marba en Lyon

La teguestera Bodegas Marba (D.O. Tacoronte-Acentejo), con su vino Capricho de la añada 2018, ha conseguido Medalla de Plata en el Concurso Internacional de Lyon 2020. En esta ocasión, ha tenido que competir con 7.645 vinos participantes de un total de 40 países, en un certamen de reconocido prestigio internacional que se celebra en la conocida como la capital francesa de la gastronomía, la ciudad de Lyon. Capricho, bajo los controles de calidad de la D.O. Tacoronte-Acentejo, está elaborado con un delicado coupage de las variedades de vid syrah, merlot y castellana negra.

El Mirador de El Corte Inglés abre sus puertas

Hoy viernes 12 de junio se reanuda la actividad del restaurante de El Corte Inglés de Tres de Mayo. Hace años que adoptó el nombre que muchos clientes le han puesto, El Mirador, porque es cierto que se puede almorzar disfrutando de unas magníficas vistas sobre la ciudad y sobre el mar, difíciles de encontrar en otro punto de la ciudad.

Reserva previa

El sector de la hostelería ha comenzado a adaptarse a la nueva normalidad. Y los clientes, poco a poco, también. Si algo ha cambiado radicalmente es que para ir a comer a un restaurante hay que reservar previamente. Antes, mientras se tomaba el aperitivo o una copa antes de la cena, se decidía dónde ir a comer. Ahora la restauración, precisamente por los límites del aforo, tiene que organizar unos turnos para los comensales que entran poco a poco en los comedores. Y si no has llamado o reservado previamente lo tendrás más que difícil. Y también si no eres puntual.