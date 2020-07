CEOE Tenerife: “Los ERTE son imprescindibles para mantener la ocupación”

La CEOE de Tenerife ha destacado este martes que los ERTE son imprescindibles para preservar la mayor ocupación posible, ante los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el segundo trimestre de 2020, que reflejan que en Canarias hay 108.100 ocupados menos que en los primeros tres meses del año.

En un comunicado, la patronal considera que en estas circunstancias los ERTE son una medida imprescindible de adaptación al nivel de actividad y para preservar la mayor ocupación posible.

En su análisis, la CEOE tinerfeña indica que las restricciones de movilidad y la baja expectativa de conseguir un empleo ha hecho que el número de activos haya descendido en un 8,51% (-97.500), por la no búsqueda activa de empleo y no por no estar en disponibilidad de trabajar.

En cuanto al número de parados, suben en 10.600 personas, un 4,92%, hasta un total del 225.900 personas, una tasa de paro del 21,55%, unas cifras más alarmantes aún por las restricciones a viajar por parte de Gran Bretaña, indican los empresarios.

“Necesitamos impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo interno, muy particularmente en el turismo de interior, en este momento concreto del período estival, por su peso en nuestra economía y su efecto tractor en el resto de sectores”, indican los empresarios.