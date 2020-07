El caso Grúas, cada vez más cerca del Tribunal Constitucional

El caso Grúas esta cada vez más cerca de terminar en el Tribrunal Constitucional. Así lo anunció a través de sus redes sociales el hoy primer teniente de alcalde de La Laguna, Rubens Ascanio (Unidas se puede), que impulsó una de las acusaciones populares que retomó en los juzgados laguneros la denuncia inicial, formulada por los trabajadores del servicio municipal no afines a uno de los imputados, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), y que ha adoptado tal decisión tras conocer una nueva providencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que rechaza los recursos presentados contra el archivo del mismo. Puestos al habla con la otra acusación popular, la impulsada desde Avante La Laguna, el partido liderado por Santiago Pérez, reconocieron que, aunque aún se plantean recurrir esta nueva providencia ante el TS, su intención también pasa por terminar en el Constitucional.

En los dos casos, la argumentación es la misma, una presunta vulneración de los derechos fundamentales ante la ausencia de tutela judicial efectiva, por cuanto el Supremo ha optado por el archivo pese a que no se valoran pruebas ya practicadas en el juzgado de origen, que es el número dos de Instrucción de La Laguna, así como el hecho de que la titular de la misma no valorase correctamente otras, como es el caso de los dictámenes contratados a los juristas de cabecera de Clavijo, y que figuran en el meollo de los argumentos esgrimidos en el Supremo para decretar el archivo.

“A raíz del aforamiento privilegiado de Fernando Clavijo en el Senado, la sala segunda del Tribunal Supremo, siendo denunciantes, no permite que nos personemos en el caso Grúas y no admite nuestros recursos. Recursos presentados en tiempo y forma, por mucho que algunos admiradores del viejo régimen dijeran lo contrario hace solo cuatro semanas”, explicaba Ascanio en redes.

“Tampoco incorpora el extenso y demoledor informe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que parece que no contemplaron ni por el forro. En general intento no meterme con la judicatura, pero esto me parece más que increíble. Hoy siento una vergüenza y una impotencia enorme, pero no nos pararán en nuestra firme voluntad de aclarar lo sucedido en las grúas municipales, en dejar en evidencia cómo privatizaron un servicio público para convertirlo en una agencia de colocación de afines, para después torcer cualquier normativa para proteger y mantener a sus leales a costa de todo, incluso la opinión de los técnicos” continúa el dirigente municipal lagunero.

En consecuencia, Ascanio anunció que “nos queda el Tribunal Constitucional y esa vía la tomaremos. No quedarán impunes, por mucha omertá que mantengan, por mucho que traten de mordernos con sus coros mediáticos, por mucha amenaza que quieran hacer reclamando que paguemos sus abogados de 350 euros la hora con nuestro patrimonio”, apostilló, en alusión a la pretensión de Clavijo de que sea el Ayuntamiento el que pague las costas de su abogado con el dinero de los vecinos.