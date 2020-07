El último retoque estético de Kiko Matamoros desata los memes en Twitter

En esta ocasión lo más comentado en redes sociales sobre Sábado Deluxe, el popular programa de Telecinco los sábados por la noche, no fue ninguna bronca entre los colaboradores sino el aspecto de uno de ellos.

Kiko Matamoros entró en el plató con la cara hinchada, algunos pinchazos en la cara y con moretones. “Tengo la cara así porque esta tarde me he pinchado y no he podido ni maquillarme, no me ha dado tiempo. Aunque realmente me da igual y no tengo la obligación de dar explicaciones de nada”, ha comentado Matamoros ante la insistencia de María Patiño.

El colaborador del Deluxe acudió a la clínica de su nuera, Carla Barber, para pincharse ácido hialurónico y corregir las arrugas. Tras eso, lo ideal es que pasen unos días hasta que baje la hinchazón y puedan apreciarse los efectos finales.

Y claro, los tuiteros no tardaron en dar sus particulares toques de humor.

Kiko Matamoros no para de viajar en el tiempo #SABADODELUXE pic.twitter.com/n9xYF9EYIi — Emo RoydeX (@TheRoydeX) July 25, 2020

Se habla mas Kiko Matamoros que de Mila, de verdad este hombre está bien?

Es una pregunta seria pic.twitter.com/yELUjgg6oB — Evitadinamita(Ohana) ❤💙 🌸🌸🌸 (@Evita14305211) July 25, 2020

Kiko Matamoros ya ha conocido a su nuera Carla Barber #milabrazos pic.twitter.com/Ad7L0ejqE9 — El ganchito vengador🦉 (@Ganchito64) July 25, 2020

Kiko Matamoros se ha puesto labios. Lo del 2020 es un no parar. pic.twitter.com/cLcyiu7Hb5 — Manolo (@Stefanypowers) July 25, 2020