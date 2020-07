‘Jugando’ con el rebrote: fiesta ilegal en un chiringuito ‘vip’ de Marbella sin medidas de seguridad

Domingo 5 de julio. 23:00 horas. Chiringuito Playa Padre, Marbella. Decenas de personas celebran la llegada de la nueva normalidad en esta discoteca situada en la costa del municipio malagueño. Todos los asistentes se encuentran próximos entre sí y bailan con las manos arriba al ritmo de la música que pincha el DJ, contratado para la ocasión. Este último, a su vez, también se encuentra rodeado de varios usuarios del establecimiento que se mueven al compás de la canción.

En el vídeo del establecimiento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, este chiringuito no cumple con ninguna de las normas. El aforo es visiblemente superior al permitido, no hay mesas ni parcelas que dividan el espacio en la pista, no se respeta en ningún caso la distancia interpersonal de metro y medio, y ninguno de los usuarios porta la mascarilla.