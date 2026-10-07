Muere Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda, 14 días después de su desahucio

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda del distrito de Retiro en la que había vivido durante siete décadas. El fallecimiento ha sido confirmado por el Sindicato de Inquilinas.
La mujer se había convertido en uno de los principales símbolos de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda en España después de que su desahucio desencadenara protestas y derivara en una acampada en la Puerta del Sol.
Maricarmen fue sacada en camilla de su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda después de que se ejecutara la orden de lanzamiento, pese a la protesta de decenas de activistas que se concentraron para tratar de impedirlo.
Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada inmediatamente al Hospital Gregorio Marañón. Desde allí llegó a enviar varios mensajes para agradecer las muestras de apoyo y animar a continuar con las movilizaciones.
“Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”, era uno de los mensajes que repetía, según ha recordado este miércoles el Sindicato de Inquilinas.
Un acuerdo que llegó “demasiado tarde”
Tras las protestas, el Sindicato de Inquilinas anunció que se había alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble que habría permitido a Maricarmen regresar a la vivienda de la que había sido desahuciada.
Sin embargo, la organización ha lamentado este miércoles que esa solución llegó “demasiado tarde”.
“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, ha señalado el sindicato en un comunicado.
La organización ha insistido en que su figura deja un legado que continuará presente en las reivindicaciones por el acceso a la vivienda.
“Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, ha añadido.
El Sindicato de Inquilinas también ha asegurado que seguirá “defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores” y ha cerrado su mensaje con otra referencia directa a Maricarmen: “Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”.
El desahucio que llevó la vivienda al centro del debate
El caso de Maricarmen trascendió rápidamente su situación personal.
Las imágenes de su salida en camilla provocaron una oleada de protestas que acabó desembocando en una acampada en la Puerta del Sol y situó de nuevo el problema de la vivienda en el centro del debate público y político.
El Sindicato de Inquilinas considera que lo sucedido tras su desahucio ha supuesto “un antes y un después” en España, aunque lamenta que “el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.
Su caso también terminó dando nombre al denominado “decreto Maricarmen”, asociado a las medidas impulsadas para reforzar la protección frente a determinados desahucios y mejorar las condiciones de los arrendatarios.
El Gobierno llevó inicialmente dos decretos sobre vivienda al Congreso de los Diputados, aunque ambos fueron rechazados en la votación celebrada la pasada semana.
El Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes dos textos en materia de vivienda. El Ejecutivo pretende ahora sacar adelante al menos una de las iniciativas a través de la Diputación Permanente del Congreso durante el periodo abierto tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Maricarmen no llegó a conocer el desenlace parlamentario de esas medidas. Su historia, sin embargo, ya había convertido su nombre en uno de los símbolos más reconocibles de las movilizaciones recientes por el acceso a una vivienda digna en España.