Revés de la justicia a la intentona de Ayuso: la acampada por la vivienda en Madrid se mantiene

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, institución que preside Isabel Díaz Ayuso, para que se ordenara la disolución de la acampada por una vivienda digna instalada en la Puerta del Sol, al considerar que, en este momento procesal, no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.
La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, responde al recurso presentado por el Gobierno regional contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno.
La Comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar.