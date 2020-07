La desaparición de las monedas complica el panorama en EE.UU.

Justo cuando los suministros de papel higiénico finalmente están volviendo a la normalidad, el coronavirus ha provocado otra escasez de algo cuya existencia, normalmente damos por sentado: el cambio o calderilla.

Los bancos en Estados Unidos se están quedando sin monedas por lo que la Reserva Federal, abastecedora de las entidades bancarias, se ha visto obligada a racionar los escasos suministros.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que el banco central está monitoreando la situación de cerca. “Estamos trabajando con la Casa de la Moneda para aumentar el suministro, y estamos cooperando con los bancos de reserva para llevar ese suministro a donde debe estar”, dijo Powell. “Creemos que es una situación temporal”.

CAUSAS DE LA ESCASEZ

La Casa de la Moneda produjo menos cantidad de lo habitual esta primavera en un esfuerzo por proteger a los empleados de la infección por la pandemia del coronavirus. Pero el mayor problema es la distribución. Durante el cierre, muchos grupos de presión bancarios donde la gente puede reciclar monedas, estuvieron cerrados y los quioscos de clasificación de monedas en las tiendas minoristas vieron un tráfico reducido. Con muchos negocios clausurados, las monedas no utilizadas se apilaron en cajones oscuros, en bolsillos de pantalones y en mesitas de noche, incluso cuando los bancos rogaban que se las proporcionaran. “El flujo de monedas a través de la economía se detuvo”, dijo Powell. Mientras que un número creciente de la gente confía en las tarjetas de crédito o las aplicaciones de teléfonos inteligentes para muchas transacciones, hoy en día, la crisis monetaria es un recordatorio de que a veces lo que necesitas es dinero suelto”.

RACIONAMIENTO DE MONEDAS

La Reserva Federal que compra el metálico de la Casa de la Moneda y las distribuye a las instituciones depositarias, anunció el racionamiento de las monedas “en función del volumen de pedidos históricos por denominación”, el mes pasado al ver que su inventario se había “reducido a niveles inferiores a lo normal, pidiendo que también aumentara la oferta.

¿Dónde están?

Sin duda, muchos encuentran la idea de una escasez de moneda, desconcertante. Las monedas no se consumen; se pasan de una persona a otra. En EE.UU. las monedas circulan durante unos 30 años. ¿Cómo, entonces, puede haber una escasez repentina de monedas? ¿Dónde han ido a parar todas?

Cada año, algunas monedas se pierden, se descartan o se gastan por el uso. Se tiran a pozos de los deseos; o se desechan por un desagüe por error. Para compensar el flujo de salida y mantenerse al día con el crecimiento de la demanda, se producen nuevas monedas. Hasta el momento, la Casa de Moneda no ha podido igualar el ritmo de 2019: la producción se vio ralentizada por la pandemia global en las sedes de Denver y Filadelfia, en marzo y abril. La cantidad de monedas circulantes producidas para todo el año fue de solo 4,02 mil millones, en comparación con 5,07 mil millones durante el mismo período el año pasado. Sin embargo, ambas instalaciones han estado funcionando a plena capacidad desde el 15 de junio, por lo que la brecha ha caído a menos de 0.06 mil millones. Aún así, el déficit temporal en la producción es una pequeña parte del problema. Más preocupante ha sido el grado limitado en que las monedas han estado circulando. El metálico tiene una relación peso/valor mucho mayor que el papel moneda, lo que las hace relativamente engorrosas de usar. Los billetes entran en la cartera, listos para la próxima transacción. Las monedas van a las huchas para ser depositadas o cambiadas por efectivo ocasionalmente. Por lo general, la gran cantidad de monedas que posee el público es de poca importancia porque representa una parte más o menos estable del suministro total. Sin embargo, el hecho de depositar o intercambiar monedas cuando las alcancías se llenan, resulta en un flujo relativamente constante de monedas de regreso al sistema bancario. La pandemia mundial y los cierres correspondientes han llevado a una gran desaceleración de la actividad económica. En consecuencia, el flujo habitual de monedas hacia el sistema bancario se secó. A medida que la economía empezó a reactivarse, las tiendas agotaron rápidamente sus inventarios de monedas existentes y luego recurrieron a sus bancos para obtener más. Al carecer de los depósitos habituales de monedas procedentes del público, los bancos pidieron monedas a la Reserva Federal, que a su vez, las solicitó a la Casa de la Moneda. Esta última, incapaz de llenar el vacío con nuevas monedas y, por debajo de sus niveles de producción habituales, causó la escasez.

EL PRECIO DEL DINERO

Dada su utilidad limitada, el centavo es demasiado costoso en tiempos normales. La Casa de la Moneda perdió 0,99 centavos por cada centavo que vendió en 2019. Y, sin embargo, produjo más centavos que cualquier otra moneda en circulación. Casi el 60 por ciento de todas las monedas circulantes acuñadas en 2019 fueron de esta denominación. En total, la Casa de la Moneda perdió $ 69.7 millones de dólares fabricando pennies.

CAMBIO EXACTO

Tras el anuncio de la escasez de monedas en los EE. UU., las empresas de todo el país han instado a sus clientes a usar formas de pago alternativas o traer un cambio exacto. A principios de junio, la Reserva Federal dijo: “La pandemia de Covid-19 ha interrumpido significativamente la cadena de suministro y los patrones normales de circulación de las monedas estadounidenses”. Esta semana, la popular cadena de tiendas de 24 horas de Filadelfia, Wawa, pidió a sus clientes que pagaran con tarjetas de crédito o débito, una aplicación móvil o un cambio exacto; y en Houston, una tienda local de la cadena de droguerías Walgreens muestra un letrero alentando a los clientes a evitar el uso de efectivo o llevar el cambio exacto.

SALUD EN LOS BILLETES

Los expertos en salud estadounidenses dijeron que el riesgo de transferir el virus de persona a persona mediante el uso de billetes es bajo, pero eso no ha impedido que las empresas se nieguen a aceptar moneda física. Según las autoridades sanitarias, la presencia de partículas virales vivas en los billetes no significa necesariamente que sean un peligro para la salud. “No es imposible que haya rastros de virus en los billetes de un dólar, pero si te lavas las mano, eso debería proporcionar protección adecuada, no debería necesitar nada más”. Concluyeron, animando nuevamente a la gente a poner las monedas en circulación.