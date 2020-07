La supuesta ‘manada’ sexual de La Palma ya no parece tal

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma ha ordenado la puesta en libertad, aunque con cargos, del único de los tres detenidos que seguía en prisión por los hechos acaecidos en los pasados Carnavales celebrados en San Andrés y Sauces (marzo de este año), y que fue denunciado como una presunta violación en grupo cuya víctima es una menor de edad, de apenas 14 años.

Si bien al inicio de las investigaciones habían indicios suficientes como para sospechar que podíamos estar ante un nuevo caso de ‘manada’ sexual (término tristemente popularizado en toda España por lo acaecido en los Sanfermines de 2016), ahora el magistrado aclara, en el mismo auto que decreta la libertad provisional del sospechoso aludido que, en caso de que estemos finalmente ante una acción delictiva, podría tratarse de un supuesto caso de abuso sexual, incluso con prevalimiento.

Merece la pena recoger esta cita textual de dicho auto, a cuya copia ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. “Es desde luego cierto que el delito de abuso sexual sobre un menor de edad es también de notoria gravedad, pero no lo es tanto como el de agresión sexual, y se excluiría además, con una casi notable posibilidad, cualquier posible aplicación de responsabilidad por coautoría por las relaciones mantenidas por los restantes intervinientes”.

“Así pues y en el momento actual -continúa el juez-, y sin perjuicio de las restantes pruebas que aún puedan practicarse para una mejor comprensión y depuración de los hechos, la convicción personal en su día alcanzada sobre si la menor fue ciertamente agredida sexualmente en la noche de autos debe reconducirse ahora hacia juicios más cautelosos. Así, y siendo desde luego una calificación posible, que está sobre la mesa y que debe ser considerada a lo largo de la instrucción, no es menos cierto que otras posibilidades, también criminales pero sin duda de menor entidad, como el mero abuso sexual o el abuso con prevalimiento, también lo están”.

Sea como fuere, lo cierto es que el joven que sí ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales esa noche (8 de marzo de 2020) con la joven aunque consentidas, ha quedado en libertad tras estos meses en prisión pero con los siguientes condicionantes: No puede abandonar La Palma; se le retira el pasaporte; tiene que ir a firmar al juzgado cada miércoles; tiene que informar al juzgado si cambia de domicilio; y, por último, “se le prohíbe al investigado acercarse a menos de 500 metros a la víctima, Cárdenas, o a su domicilio, instituto o lugar de estudio, lugares de ocio o cualquier otro habitualmente frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier vía o forma”.

Para argumentar tal decisión, el magistrado lleva a cabo en su auto un interesante recorrido por las pruebas practicadas desde el inicio de la investigación, que son las que le conducen a este cambio de parecer, clave dado que, al ser unos delitos cuya pena prevista es inferior, influye notablemente en esta revocación de la prisión ordenada en su día, dado que, con las penas disminuye el riesgo de fuga. Además, el arraigo del joven en La Palma está más que certificado.

Así, hay dos testimonios que siguen pesando en el ánimo del titular del juzgado, como son las de dos testigos “que no presenciaron los hechos, pero sí sus efectos y, desde luego, no hay dudas acerca de que la niña de 14 años estaba aterrada y bajo los efectos de un shock. Dichas testigos son la responsable del dispositivo de seguridad y la encargada del Punto Violeta habilitado en dichas fiestas.

Pero hay otro testimonio que también goza de credibilidad para el juez, como es el de un joven que acompañó a la propia víctima hasta la comisaría donde puso la denuncia y que ya desde ese mismo momento le aconsejaba no hacerlo porque, como ha explicado después bajo juramento (“su desparpajo y naturalidad no es que hayan resultado unívocamente convincentes, pero sí es cierto que han resultado, al menos, los propios de un relato independiente”), la niña, nada más ocurrir los hechos en un callejón, no entendía, al menos en ese momento, haber sido forzada a mantener relación sexual alguna.