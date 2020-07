Mariano H. Zapata: “Sin el superávit, se volvería a poner el freno de mano a la Isla”

Cumple un año a los mandos de la institución insular palmera. En sus primeros 100 días, Mariano H. Zapata (PP) declaraba a DIARIO DE AVISOS que quería cambiar el ritmo en la gestión de algunos temas de fuste para La Palma, al igual que el enfoque de iniciativas como la empresa pública Sodepal o el Love Festival. Y 12 meses después de protagonizar una censura contra Coalición Canaria y pactar con el Partido Socialista, hace balance del que ha sido un ejercicio marcado, sobre todo, por la palabra “crisis”.

– Un año del todo atípico, puede que de los más difíciles que se pueden llegar a imaginar…

“Pues sí. Justo empezábamos el año en julio, con la caída de Thomas Cook, que afectó a la Isla con Condor, y luego la crisis sanitaria, que ha marcado y mucho. Han sido meses de estar muy pendiente de todo, porque también hay que sumar la sequía del agro palmero, que nos ha llevado a tomar importantes decisiones, valientes, frente a estas adversidades. Y sobre todo, un año marcado por la unidad de gobierno”.

– La presentación de su primer año ha contado con una importante presencia de la imagen del llamado Plan Volver. ¿Qué les dice a quienes piensan que son fuegos artificiales?

“Está claro que es un plan sólido, consistente, que viene a dar apoyo a las personas. Más de la mitad de los 16 millones de euros del Plan Volver están destinados a Sanidad y Acción Social. Es la clave de la protección social y la sanidad de la Isla, donde se ha contratado a casi 170 personas, más 50 que se contratarán en agosto para reforzar todos y cada uno de los servicios sanitarios y sociosanitarios que da esta casa, el Cabildo. Y luego, otra cantidad muy similar destinada a empleo e infraestructuras. No entiendo que llamen artificio a la mayor subvención que jamás ha dado un cabildo para sus emprendedores, para sus autónomos, con 4,5 millones de euros solo en una línea de subvención. Creo que estamos siendo un gobierno serio, riguroso en la gestión, y lo que queremos es que, en estos tiempos tan difíciles, la población, los palmeros y las palmeras, vean que las administraciones están cerca de ellos, con planes y ayudas concretas; no solo en empleo, sino en agricultura, con el vicepresidente, José Adrián Hernández, a la cabeza. Hemos dicho que no queremos que nadie se quede atrás”.

– ¿Cree realmente que podremos volver al punto anterior a que estallara la pandemia?

“Podremos llegar a ese escenario siempre y cuando exista una vacuna, aunque no es sencillo, porque tenemos la espada de Damocles de poder tener un rebrote. Pero tenemos que ser serios y cumplir con las medidas sanitarias que se marcan. El paro en Canarias se ha incrementado en un 27% de media, y La Palma está 12 puntos porcentuales por debajo. Eso es bueno, porque quiere decir que la Isla tiene una economía sólida, donde, por supuesto, el sector agrícola hace de sostén. Esperamos que las ayudas que hemos sido capaces de implementar en el Cabildo ayuden a generar empleo, si no a mantener los empleos existentes antes de la crisis”.

– ¿Cómo ve los últimos movimientos del tablero político? Sus compañeros del PP de Santa Cruz de Tenerife han hecho una moción de censura junto a CC. Hay, incluso, quien habla de la misma jugada en el Gobierno canario. ¿Afectaría a La Palma?

“Los que opinan eso son los que están fuera de los gobiernos y que necesitaban estar fuera de los gobiernos desde hace mucho tiempo. No pasa nada por estar en la oposición; el Partido Popular de La Palma lo ha estado durante muchos años y hemos sido coherentes con nuestro discurso, nos hemos mantenido. Creo que cada isla y cada ayuntamiento es un mundo, por eso no considero que sea un acto que se pueda replicar en otros lugares. Además, no sé si es el mejor momento para estar pensando en mociones de censura, justo en medio de una pandemia. Cada uno tendrá sus razones, y yo las respeto”.

– Para hacer efectiva la reactivación social y económica tendrán que contar con recursos adicionales, y por ahora parecen no tener buena sintonía con el Ministerio de Hacienda para el uso del superávit…

“No hay sintonía. Nos han dado más largas de las que esperábamos. Los cabildos somos las administraciones olvidadas. El Gobierno de Canarias ha encontrado una solución para ellos y se ha olvidado de los cabildos y ayuntamientos. Creo que unidos somos mucho más fuertes y podríamos exigir mucho más. Pero por desgracia esa unidad la ha roto el Gobierno de España, por tanto, tenemos pocas esperanzas de que nos entiendan. Aún así, vamos a seguir siendo exigentes, porque son fondos de las administraciones locales, y son las administraciones locales las que deben gestionarlos”.

– ¿Qué y cuánto se juega exactamente La Palma?

Se juega tener que hacer recortes por valor de 20 millones de euros de aquí a final de año y, probablemente, en el ejercicio 2021 perder la cifra de 125 millones que tenemos de presupuesto y movernos a los 100 millones. Puede suponer volver al freno de mano y a la falta de fondos para continuar con las inversiones que tenemos previstas, que no son pocas, como el caravaning de Barlovento, el Centro de Transformación Agraria de Garafía -que ya está terminado-, o las zonas comerciales abiertas de la Isla. Y las que se van a iniciar en breve, como la plaza Francisca de Gazmira en El Paso o también el futuro Centro de Interpretación del Roque de los Muchachos, o la misma Fuente Santa, que es una de las infraestructuras a futuro que tenemos marcadas en rojo para que sean una realidad lo antes posible.

– ¿Ha habido tiranteces con su socio de Gobierno, el PSOE?

“En absoluto. Creo que las nuevas artes y formas de trabajar de este equipo de Gobierno, unido y cohesionado, han permitido que se le dé un plus a los grandes proyectos y se agilicen muchos de ellos. Estamos en una situación de importantes obras, de más de tres millones de euros cada una, como por ejemplo las viviendas y el vivero de empresas de Tijarafe o el Parque Cultural Islas Canarias, que esperamos tener el proyecto definitivo en el mes de septiembre y en noviembre poder hablar del inminente inicio de las obras para finalizar esa infraestructura. O el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, que ya está todo su contenido en licitación y que en el primer trimestre de 2021 esperamos tener abierto. Por tanto, creo que hay una nueva cara. Hemos venido para cambiar la isla de La Palma y lo estamos consiguiendo: de hecho, el Centro del Roque se inició con un Gobierno de PP y PSOE allá por el año 2014, y ahora también vamos a ser nosotros quienes le demos sus primera luces”.

– ¿Ha echado en falta a Anselmo Pestana desde su marcha a la Delegación del Gobierno? ¿Cómo han sido estos meses con su sustituto, José Adrián Henández, en la vicepresidencia?

“En la rueda de prensa quise tener un reconocimiento y un recuerdo especial para Anselmo Pestana. Creo que es la persona clave para que hoy pueda existir un Gobierno que tenga como prioridad a las personas, y en el que seamos capaces de agilizar y estar pendientes de los problemas verdaderos de La Palma. Creo que en el lugar en el que está ahora ha seguido colaborando con la Isla sin descanso, pero también he de reconocer que tengo el honor de presidir un genial equipo de hombres y mujeres en el Cabildo, empezando por las dos consejeras que han soportado el golpe de la pandemia, como es Susana Machín o Nieves Hernández. También el consejero que está poniendo por primera vez soluciones al agua sobre la mesa, como es el caso de Carlos Cabrera. O un genial consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, que ha sido capaz de desbloquear e impulsar importantes obras en la Isla, o el de Turismo, Raúl Camacho, que está permitiendo la reactivación de la actividad turística. El resto de consejeros, como Raquel Díaz, Jovita Monterrey, Gonzalo Pascual… vamos todos a una, y estoy muy orgulloso de ellos”.

– La parte social del Love Festival ha ganado peso este año…

“Sí, lo hemos intentado. Creemos que el Love es un evento social que debe marcar en la Isla y hacernos referentes del amor libre. Hemos hecho cosas históricas, como la puesta en funcionamiento de la Red Diversidad o como el congreso de entidades. Creo que Raquel Díaz, como consejera del Área, ha tenido claro lo que queríamos y lo ha plasmado perfectamente. Solo puedo felicitarla por el trabajo, y nos llena de orgullo que las personas nos feliciten por lo que se está haciendo en materia de diversidad”.

– Raquel Díaz y Sodepal, la famosa empresa pública.

“Pusimos al frente de Sodepal a una consejera con experiencia en el ámbito empresarial que tenía claro cómo debía funcionar. Lo primero, darle transparencia, que le hacía falta. Y lo segundo, acogernos al sistema de contratación. Por primera vez, en el año 2020, se ha hecho un procedimiento de contratación en Sodepal. Creo que alguien debería dar explicaciones, y no es el actual grupo de Gobierno. Creo que vamos por el buen camino, aunque quede recorrido por hacer”.