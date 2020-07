Raúl, el psicólogo tinerfeño que aspira a convertirse en ‘el más guapo del país’

Raúl Galván (27 años, Santa Cruz de Tenerife), ultimaba ayer la maleta que le acompañará hasta Oropesa del Mar, municipio de la Comunidad Valenciana, donde tratará de cumplir su sueño de convertirse en Míster Internacional España, un título que desea que le abra las puertas del mundo de la moda. Y aunque algún día espera montar su propia consulta como psicólogo, cree que por ahora lo que le haría feliz sería dedicar algo de tiempo a divertirse en las pasarelas.

Galván se define como un “chicharrero de toda la vida”. Vive en La Salle, en un vecindario que fue noticia durante el confinamiento por la original fiesta de disfraces que los vecinos montaron en sus balcones. De hecho, fue el míster quien se atrevió a sacar el primer disfraz y, a partir de entonces, cada tarde se asomaba al patio interior para compartir desde la distancia ratos de música, charla y baile con los vecinos y ayudar así a que la cuarentena de niños y mayores fuera más liviana.

Ahora, Galván emprende un viaje que comenzó por su afición a la moda. Siempre le ha gustado “vestir bien”, una cualidad que atribuye a la mayoría de los hombres. Por ello, se fijaba tanto en la moda masculina como femenina y acudía a ver los desfiles que se celebraban en la Isla, como los de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife o los enmarcados en Feboda.

“Al principio no pensaba en participar, en ser yo parte de los desfiles, sino que solo iba por ver la ropa. Ahora que he podido probar lo que es desfilar me he dado cuenta de que es algo que no solo me gusta, sino que también me divierte”, comenta el Míster.

Fue en 2017 cuando Galván se presentó por primera vez a Míster Internacional Tenerife. Aquel año, quedó segundo, pero eso no le desanimó y en 2018 se hizo al fin con el título. Después de eso, ha tenido que esperar hasta 2020 para acudir al certamen debido a un desfase de candidatos producido años atrás.

Ahora, el próximo paso que dé Galván será competir con medio centenar de candidatos, todos provenientes de distintas comunidades españolas. Será el próximo domingo 19 y hasta el día 26 cuando tenga lugar la concentración de los candidatos, que se hospedarán en el complejo hotelero Marina D’or. Mientras, la gala en la que se sabrá quién es a juicio del jurado ‘el más guapo de España’ tendrá lugar el viernes 24 de julio.

A causa del coronavirus, este año el certamen de belleza será algo atípico. Los concursantes tendrán que llevar mascarilla, que irá personalizada con el nombre de los patrocinadores, siempre que no se garanticen el metro y medio de distancia interpersonal establecido. No obstante, el míster cree que esto no es tan relevante: “Estos concursos han evolucionado mucho con el tiempo, ya no es la belleza lo único que se tiene en cuenta”, valora.

Así, al preguntarle qué cree que es lo que se tiene en cuenta en la actualidad a la hora de elegir a un míster, Galván opina que el lema que se utiliza en la versión femenina de este certamen, “belleza con un propósito”, es muy acertado, pues “cada vez se tiende más a valorar que la persona además de guapa, sea educada, que tenga valores e idiomas”. Al final, comenta, se trata de encontrar al “perfecto candidato” para representar a España en un certamen internacional.

PREPARACIÓN

Con el objetivo de preparar su físico de cara a la competición, Galván ha continuado haciendo ejercicio durante el confinamiento, aprovechando su propio peso para ejercitar la musculatura y sortear de esa forma las limitaciones que la falta de espacio suponían.

Además de hacer ejercicio, el joven decidió entrenar también su mente, dedicando horas a hacer cursos virtuales de especialización sobre la psicología en la infancia y la adolescencia, que es la rama de su profesión a la que quiere dedicarse en el futuro.

Mientras se prepara para vivir la experiencia, Galván asegura que va a pasarlo bien y cree que habrá aún más compañerismo después de todo lo que ha pasado durante la pandemia. De ganar el certamen el próximo 24 de julio, intentará acordarse de quienes le han apoyado desde que inició su camino: “Recordar será difícil, porque han sido muchos los que me han dedicado palabras de ánimo”.

Trató de alegrar la cuarentena a sus vecinos sacando su disfraz al balcón

Galván inició las fiestas de disfraces que tomaron los balcones de La Salle durante las tardes de la cuarentena. A partir de ahí, surgió entre los vecinos un chat de whatsapp y una bonita amistad comunitaria que con la ‘nueva normalidad’ no se ha perdido: “Ya planificamos la limpieza del jardín interior, que la haremos juntos, y estamos organizando las obras para acondicionar la que será nuestra zona de encuentro”.