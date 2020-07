Un 20% más de iniciativas en la Cámara, que piensa en ‘mudarse’

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, hizo balance ayer de su primer año al frente de la Cámara autonómica en un desayuno con los medios de comunicación, destacando que la actividad legislativa ha aumentado un 20% en estos 12 meses, aparte de que el órgano ha logrado adquirir peso internacional, en la medida en que las Islas lideran la organización que aglutina a todas las asambleas de las regiones europeas, la CALRE. De otra parte, Matos anunció que se han sacado a licitación los trabajos de rehabilitación de un edificio adquirido hace cerca de 12 años por la Administración, el cual aspira a convertirse en una extensión de las actuales instalaciones antes de finalizar el presente mandato.

El proceso de digitalización que ha vivido la Cámara en los últimos años, unido a las acciones que se han emprendido en esta línea durante el primer año de la décima legislatura, han permitido que, tal y como reconoció el presidente, “el Parlamento esté preparado para cualquier eventualidad futura” relacionada con la Covid-19, especialmente, para supuestos en los que “los diputados y diputadas no pudieran desplazarse”, incluido un posible confinamiento. Además, Matos quiso resaltar que se han podido llevar a cabo, en el transcurso de la cuarentena que trajo consigo el decreto del estado de alarma, diversas mesas y foros entre instituciones y colectivos de la sociedad civil organizada, convirtiendo al órgano “en un lugar para el encuentro de ideas, de debate” y “el único parlamento de España que no cerró sus puertas ni un solo día y que, pese a las dificultades y limitaciones, mantuvo su actividad”.

En total, hasta el aniversario de la toma de posesión de Gustavo Matos, el Parlamento había organizado hasta 165 actos dentro y fuera de sus instalaciones, ubicadas desde hace algo más de tres décadas en la calle Teobaldo Power de la capital tinerfeña. Una infraestructura que, a juicio del presidente, “se nos está quedando pequeña”, hecho por el que, tras los trámites iniciados en la pasada legislatura por su antecesora -la ahora ministra Carolina Darias-, se han conseguido sacar a licitación las obras de reforma de otro inmueble, antiguamente en manos de Telefónica, adquirido hace cerca de 12 años por la Cámara y emplazado en la misma vía, justo enfrente de la sede actual.

Sobre el incremento de 60 a 70 escaños que ha experimentado la Cámara, de acuerdo con el nuevo Estatuto de Autonomía, Gustavo Matos dijo que no se ha traducido en un aumento del gasto. En concreto, señaló que algunos diputados no cobran del órgano y otros no tiene dedicación exclusiva, y aparte, se han efectuado ajustes en las cuentas para no tener que solicitar más fondos a la comunidad autónoma; decisiones como la congelación de las remuneraciones, renunciando así a la subida de un 2% establecida en los Presupuestos Generales del Estado. En lo referente a la pandemia, sí reconoció que se han producido gastos imprevistos, como la adaptación de espacios a las medidas de prevención sanitaria (mamparas, hidrogeles, etc.), aunque, por otro lado, la Cámara se ahorró 120.000 euros durante el confinamiento; fondos que, aseveró, fueron destinados a distintas entidades sin ánimo de lucro, como bancos de alimentos o Cáritas Diocesana.

20% MÁS DE TRABAJO

Como síntoma de que se ha vivido un año “intenso”, con grandes debates para el futuro de la región, Gustavo Matos insistió en que se han registrado casi un 20% más de iniciativas legislativas en los últimos 12 meses, pasando de 5.532 en el mismo periodo de la legislatura pasada a 6.618 en esta. Cifras que, entiende, “hablan muy bien del trabajo” que se desarrolla en la Cámara autonómica.

En las estadísticas internas del Parlamento, a las que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se detalla también cuáles han sido los grupos políticos y diputados más activos a lo largo del mandato. Según los datos, el Partido Popular sería la formación con mayor número de propuestas presentadas (1.862), entre preguntas con respuesta por escrito, orales, solicitudes de datos o comparecencias, informes, etc. Los populares estarían seguidos por Coalición Canaria (1.577), el PSOE (1.251), Agrupación Socialista Gomera (477), Ciudadanos (449), Nueva Canarias (384) y Podemos (246).

En cuanto a diputados, el ranking estaría liderado por Carlos Ester Sánchez (PP), al que seguirían Luz Reverón (PP), Socorro Beato (CC), Fernando Enseñat (PP), Ricardo Fernández de la Puente (Cs), Lorena Hernández Labrador (PP) y Casimiro Curbelo (ASG).