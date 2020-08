Periódicos de una cercana cadena española han dado por buenos unos supuestos diálogos del emérito con su novia, Corinna Larsen, que resultaron ser chimbos. Los tomaron del portal satírico El Mundo Today, que tiene la buena ocurrencia de divertir cada día a sus lectores con noticias divertidas, pero falsas. Resulta que un redactor de un periódico de Vigo, y parece que también otro elemento de un rotativo de Asturias, ambos de la misma cadena, reprodujeron un diálogo parecido a este. “Hola, Corinna, cariño, ya sabes que he hablado con el abogado”. Ella responde: “¿Qué abogado?”. A lo que el emérito le contesta, alborozado: “El que tengo aquí colgado”. La fake venía a decir que, como elemento erotizante de la relación entre la pareja, el emérito le repetía lo del abogado a su novia para que ella le contestara eso de “¿qué abogado?”; y entonces él aludía a su colgajo de entrepiernas, cuya actividad en el caso del ex monarca parece ser notoria, por lo que cuentan, que uno no quiere meterse en meneos reales. A mí me pasó una vez, lo reconozco. Me enviaron la foto de una greñúa argentina, cuando yo escribía en otro periódico, diciéndome que se trataba de una podemita española, directora general del Ministerio de Defensa, que iba a bautizar una fragata de la Armada; y piqué. Al día siguiente pedí disculpas. La noticia no era falsa, era verdadera, pero ocurría en Argentina, no en España. En España se visten todavía peor las podemitas, menos Irene Montero, que ha aparecido, radiante, en este periódico y en una revista del corazón. A mí me parece bien que se vayan poniendo guapos y llenen de elegancia ese Congreso, mandando a la hoguera los anoraks. No sólo van a ser elegantes los abogados. ¿Qué abogados? Ah.