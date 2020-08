Jorge González: “En la crisis de Arona no hay otra solución posible”

La política municipal en Arona vive un momento convulso, después de que la mayoría absoluta del PSOE (14 concejales) saltara por los aires por la fractura del grupo de Gobierno. Las direcciones regional e insular movieron ficha el pasado fin de semana e iniciaron los trámites con Ferraz para sustituir a la dirección de la agrupación local y activar medidas cautelares contra el alcalde, José Julián Mena, y el exedil de Urbanismo, Luis García, que se resisten a entregar sus actas de concejal casi un mes después de que su partido se lo pidiera a ambos. El número dos del PSOE en Canarias señala en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS que su formación política asume con responsabilidad la decisión adoptada y sus consecuencias.

-Después del comunicado del pasado sábado en el que el PSOE anunciaba la creación de una gestora y medidas cautelares contra el alcalde y el exedil de Urbanismo, ¿cuáles son los próximos pasos?

“El sábado se procedió a abrir el procedimiento para crear una gestora y ahora corresponde pronunciarse a la Ejecutiva Federal. Mi opinión es que esta gestora debe ser corta en Arona, que surge al no acatar José Julián Mena, secretario general en el municipio, las directrices que ha comunicado el partido: la renuncia a sus actas de concejal de él y del exedil de Urbanismo. Así lo expresamos en un comunicado conjunto los tres órganos de dirección”.

-¿Cuándo se pronunciará la Federal sobre la gestora y el posible expediente de expulsión del alcalde y del concejal?

“No creo que esto se deba dilatar por más en el tiempo. Estamos en este proceso tras escuchar las dificultades que nos han transmitido todos los actores, es decir, los concejales y concejalas socialistas del Ayuntamiento. Lo hemos analizado y hemos tomado una decisión. Debe resolverse lo más pronto posible”.

-Una vez que se comunique el expediente de expulsión, cabe recurso orgánico por parte del alcalde, que así lo ha anunciado, y eso conlleva unos plazos…

“Dentro de los estatutos está el amparo que cada uno tiene a la defensa, como no podía ser de otra manera. Pero, insisto, es una decisión adoptada en los tres niveles de dirección del PSOE. Y si la hemos tomado es porque hemos encontrado motivos en lo que hemos visto y nos han comentado. La prioridad del Ayuntamiento debe ser salir de la crisis generada por la pandemia y no los temas internos del partido. El PSOE es serio, no se pone de perfil y asume con responsabilidad las soluciones que vamos a plantear”.

-¿La presidencia de la gestora se consensuará entre las direcciones insular y regional?

“Paso a paso, no voy a dar nombres de personas. No funcionamos así. Pondremos al frente a quienes entendemos que deben sumar en estos momentos de crisis en la agrupación. Sí puedo decir que la Insular y nosotros estamos coordinados desde el minuto uno y serán personas que aporten a la reconstrucción. No daremos nombres hasta que se aprueben por parte de la Federal”.

-¿Cuántos miembros formarán la gestora?

“Hay gestoras de seis y hasta de 10 personas. Mi intención es que sea operativa y que tenga la capacidad para poder trabajar en la parte orgánica del partido. Su margen de actuación es de 90 días, pero también se puede prorrogar dependiendo de las circunstancias”.

-Las declaraciones de Agustín Marichal contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, sobre su supuesto interés urbanístico en Arona, precipitaron el comunicado del sábado?

“Nos parecieron muy mal esas afirmaciones dirigidas a otro compañero. Si tiene alguna prueba que la lleve a la Justicia, pero la vía de denuncia no pueden ser los medios de comunicación. De ahí el comunicado en el que expresamos nuestro respeto absoluto al compañero Blas Acosta”.

-¿Cabe la posibilidad de una moción de censura si el alcalde es finalmente expulsado del partido?

“Le puedo asegurar que hemos barajado todos los escenarios y hemos tomado una decisión. Sé que puede no entenderse, porque difícilmente un partido opta por prescindir de dos compañeros. Lo hacemos con sentido de la responsabilidad. Pero yo no hablo de futuribles, sino de reconstrucción tanto en el Ayuntamiento como en la agrupación, y eso pasa por la generosidad de todos”.

-¿Teme que esta crisis orgánica se enrede judicialmente si el alcalde, como ya ha anunciado, se defienda por “vías internas y externas”?

“Cada uno tiene libertad absoluta de defenderse donde quiera. Nosotros ahí no nos metemos. Él sabe cuáles son los reglamentos y los estatutos del partido, igual que cualquier concejal del Ayuntamiento de Arona y de los que conforman la Ejecutiva local. Cada persona tiene la libertad de ampararse en la defensa donde quiera. Ahora, cuando se toma una decisión de este tipo, coordinada por todos los ámbitos del Partido Socialista, se deben acatar las soluciones que planteamos. Cuando hemos llegado hasta aquí es porque no hay otra solución, se lo aseguro. Y por encima de todo están los vecinos de Arona. Si tenemos que reconstruir el partido por el bien de los ciudadanos lo vamos a hacer”.