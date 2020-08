Hace pocas semanas probé en una de mis salidas a restaurantes cerca de mi casa para estimular la economía local una pizza con claros tintes canarios. Una combinación fuerte y sabrosa, pero bastante original, así que en honor a ese flechazo decidí preparar una versión propia de la pizza más canaria que seguramente podrás preparar en casa.

Como hay días que no me apetece pasar horas en mi particular laboratorio, que es la cocina, recurrí a una base de pizza artesanal e integral de Panna y Pomodoro que se hace en Fuerteventura y a la que había echado el ojo en una de mis visitas a supermercados Lidl en Canarias. Esta base de pizza ‘majorera’ está elaborada con ingredientes de calidad y viene lista para ponerle encima el topping y llevarla al horno unos pocos minutos. Además, Lidl ha empezado a ‘exportarla’ a algunas tiendas en la península lo que me parece genial.

Así que sin entretenernos más, acompáñame a la cocina a preparar la pizza más canaria que puedes preparar en casa.

Ingredientes de la pizza más canaria

Base de pizza integral de Panna y Pomodoro

Queso mozzarella fresco

Calabacín

Almogrote

Mojo rojo

Albahaca fresca

Procedimiento para hacer la pizza más canaria

Sacar la base de pizza integral del envoltorio. Lavar y laminar el calabacín en rodajas muy finitas, de 1 o 2 mm de grosor. Utiliza un cuchillo o una mandolina. Disponer las rodajas de calabacín sobre la base de pizza. Trocear el queso mozzarella fresco en rodajas Disponer las rodajas de queso mozzarella sobre la pizza. Añadir almogrote bien distribuido. Esparcir el mojo rojo sobre el resto de ingredientes de la pizza utilizando una cuchara. Precalentar el horno a 200ºC. Hornear la pizza durante 12 minutos o hasta que los ingredientes estén dorados y el queso derretido. Añadir a la pizza ya horneada varias hojas de albahaca fresca antes de servir.

* Es una receta de la nutricionista María Alcázar García para diariodeavisos.com y con ingredientes de supermercados Lidl en Canarias.

