Laura Fuentes: “Los jóvenes no son ‘ninis’, son ‘cero’: Cero trabajo y cero opciones”

Laura Fuentes (Sí Podemos Canarias) lleva un año al frente de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, desde la que coordina políticas destinadas a este sector junto con Vivienda, Empleo o Educación, así como con los cabildos y ayuntamientos. Ante una nueva crisis, Fuentes recuerda que a los jóvenes no se les puede dejar “de lado, como ocurrió en 2008”. Por eso, avanza que toca comenzar a reordenar prioridades y a poner en el centro a unos jóvenes que ahora mismo tienen “cero trabajo y cero oportunidades”.

– Tras un año en la Dirección General de Juventud, ¿qué deficiencias ha detectado?

“Casi todo era deficiente. Llegamos a una Dirección General que no tenía ni Plan de Juventud, ni tenía estrategia, ni ningún tipo de directriz política. Se centraba en hacer actividades en base, entiendo yo, a la improvisación. Nos encontramos también mucha descoordinación con los cabildos y ayuntamientos. De hecho, esta semana me he reunido con los concejales y consejeras de juventud de los siete cabildos. Muchas veces pasaba una legislatura sin que se reunieran, ni a nivel técnico ni a nivel político para designar prioridades y tener líneas comunes”.

– En base a esto, ¿qué decisiones han tomado?

“Nos hemos basado en conocer lo que había, en escuchar, porque no existía una agenda de asociaciones juveniles ni nada, estaba todo desactualizado. Entonces, hemos tenido que hacer nuestra propia agenda, ir conociendo a cada una de las asociaciones juveniles porque, además, ahora está decayendo el asociacionismo juvenil. La mayoría de la gente joven está en grupos informales, o sea, se unen porque les gusta la misma cosa pero no se crean una asociación, y eso lo dificulta todo. Así que estamos por esa línea de hacer políticas para ellos”.

– ¿Qué tipo de políticas interesan a la gente joven?

“Yo creo que hay que centrarse en las luchas en las que son protagonistas los jóvenes, como el cambio climático o la igualdad y el feminismo. Antes todo se centraba en actividades de ocio y tiempo libre, entretenimiento puro y duro sin ningún tipo de valores. Hay que pensar que esos jóvenes se tienen que formar, tienen que trabajar, gestionar emociones y frustraciones. Muchas veces tienen estructuras familiares complicadas, la educación no llega, o no se enseña lo que va a ser la vida. Y creo que para eso tienen que estar las políticas de juventud, para ayudar y acompañarte en el camino”.

– ¿Cómo está siendo la colaboración con áreas como Empleo o Vivienda, en las que los jóvenes están en gran desventaja?

“Nos reunimos varias veces antes de la pandemia y ahora la agenda ha cambiado. Así que tenemos que volvernos a encontrar, hablar de presupuestos y cambiar prioridades. Con Empleo teníamos una agenda bastante agilizada sobre los jóvenes que queríamos que retornaran, los de la llamada fuga de cerebros, y ya teníamos pasos dados para implementarlo el año que viene. Ahora la pandemia nos ha cambiado la prioridad, porque si bien esos jóvenes siguen siendo importantes, al estar aumentando el desempleo juvenil en Canarias no nos podemos olvidar de los que están en casa y no tienen opciones. Así que esto va a ser un proceso de cara a final de año, con los presupuestos y también con el plan de reactivación económico y social”.

– Esta semana terminaba una gira por las Islas en la que se mantenían diálogos con los jóvenes. ¿Qué inquietudes trasladan sobre la pandemia?

“Pues yo creo que la mayoría estamos en un momento de incertidumbre, de tener mucho miedo. A lo mejor no lo quieres casi ni reconocer porque quieres vivir el verano, pero estás en un momento en el que si antes te tachaban de ser un ‘nini’, que ni estudiaba ni trabajaba, pues ahora eres un ‘cero’: cero oportunidades, cero trabajo, cero futuro, cero opciones. Antes había quienes se planteaban estar en la economía sumergida o sacarse un dinero con algún trabajo sin contrato, de forma precaria. Así que si ya estábamos mal, ahora no es que vayan a haber más opciones. Cabe preguntarse si se puede vivir hasta los 45 años en casa de los padres o no tener opción a tener hijos pese a estar sobrecualificado”.

– Si ya antes se tachaba de ‘ninis’ a los jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban, ahora parece que se mancha la imagen con el tema de los contagios, ¿en qué trabajan para revertir esto?

“Están las imágenes de la típica fiesta en la playa o de 40 jóvenes de botellón sin mascarilla. Vale, eso es una imagen de un momento concreto. Pero yo me pregunto, ¿el resto del país qué está haciendo? Hay que recordar que mucha gente joven es responsable, igual que mucha gente mayor es irresponsable, no mantiene las distancias, no usa gel ni mascarilla. Es muy fácil decir que la culpa es de los jóvenes. Y sí, han aumentado los contagios en los jóvenes, que suelen ser asintomáticos y más proclives a contagiar a su entorno. Entonces, hemos lanzado esa campaña, ‘Tapando bocas’, en la que los propios jóvenes son promotores de salud, y hemos detectado en la calle una amplia concienciación y que, cuando se explican bien las cosas, en su lenguaje, les gusta”.

– Se presenta a la Coordinación General de Podemos Canarias. ¿Qué destaca de la candidatura?

“Pues que tiene un porcentaje importante, más que otras veces, de gente joven y de gente nueva. Y que el ADN de Podemos sigue claro, que venimos para cambiar las cosas, no a continuar haciendo vieja política”.