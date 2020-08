Otra vez Cayetana

Es la segunda vez que le dedico un artículo. Esta marquesa de acento argentino culto y hasta afrancesado –nada de lunfardo— ha sido defenestrada de su portavocía por causa de la envidia del PP. Le quitaba protagonismo a Casado y, además, parecía un verso suelto -pero inteligente- entre la caterva de estúpidos que puebla la derechona. Han puesto en su lugar en el Congreso a Cuca Gamarra, que saltó a la política como alcaldesa de Logroño, coño. Entre Casado y García Egea, que son dos tipos muy flojos, se han quitado de en medio a la señora marquesa, azote de la izquierdona y dura oradora, sola frente a todos, en el Congreso de los Diputados. Es la segunda vez, repito, que hablo aquí de Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, marquesa de Casa Fuerte, y me da que no será la última. Tiene esta mujer el discreto encanto de la aristocracia y la valentía y la desfachatez de las personas inteligentes. Estaba triunfando y los catalanes la eligieron diputada, lo cual no es cualquier cosa. Porque los catalanes no sienten simpatías por la aristocracia –hablo en general y a las pruebas me remito-, ni por la monarquía, ni siquiera por España, aunque ya veremos. Me da que hasta Cataluña está virando. Cayetana tiene todas mis simpatías y por lo que leo en El País también las de Vargas Llosa. Las de Iñaki Gabilondo, no, que ahora arremete contra la monarquía; él, que ha sido bastante cortesano. A mí el Gabilondo que me cae bien es el exfraile, que está en la Asamblea de Madrid, hermano del anterior. Tiene cara de buena gente. Bueno, pues me han quitado de en medio a Cayetana, que ahora recibe ofertas de otros partidos, como los futbolistas y los clubes. Que tenga paciencia y que se quede en el PP porque los tontos suelen durar poco.