Sánchez ofrece el estado de alarma a las autonomía y un ‘ejército’ de rastreadores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció la existencia de una “segunda curva” de contagios, que ha calificado de “preocupante”, y ha ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de pedir la declaración del estado de alarma “total o por regiones”, si así lo consideran. También les ha ofrecido 2.000 miembros del Ejército como rastreadores. Sánchez envió un mensaje de “alerta” y “serenidad” a los españoles y dejó claro que “hay que atajar esto” tras el aumento de contagios, más de 19.000 desde el viernes. “Estamos lejos de la situación de marzo. La preocupación no puede inducirnos al miedo paralizante”, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para añadir que “no tenemos por qué poner en marcha las mismas medidas que en abril”, porque “conocemos mejor el virus y estamos mejor preparados”.

“No vamos a permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida. Hay que tomar el control y doblegar la curva”, señaló el presidente, para anunciar que el Gobierno va a poner a disposición de las comunidades autónomas 2.000 efectivos de las fuerzas armadas para realizar labores de rastreo, cifra que podría incrementarse si fuera necesario. Ante el aumento de la curva, sobre todo en algunas regiones, Sánchez señaló que todas las CC.AA. pueden solicitar el estado de alarma “total o por regiones” concretas. El mando único sería el presidente de la autonomía. “Hablar de estado de alarma no es hablar de confinamiento”, afirmó, para animar a la población a usar la mascarilla.

Sobre esta cuestión, el mandatario ofreció a las CC.AA. el respaldo total del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas en el Congreso de los Diputados. “Daremos nuestro respaldo mayoritario. No debemos de llegar ahí, por eso estamos tomando medidas”, remarcó.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamamiento a la oposición para actuar unidos ante la pandemia: “Desterremos la pelea partidista. El enemigo es el virus”, dejó claro. También anunció que pedirá a todos los partidos su apoyo para aprobar unos presupuestos actualizados para luchar contra la crisis económica provocada por el coronavirus. “En el discurso de investidura dije que esta legislatura sería la del diálogo y después de la pandemia aun más”, afirmó.

Durante su comparecencia, Sánchez aprovechó para recordar que las competencias en materia de Sanidad correspondes a las comunidades autónomas desde el 21 de junio, fecha del fin del estado de alarma. “Hay territorios que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus y tienen un escenario más tranquilo. Otras están teniendo problemas para hacerle frente. La situación no es homogénea”, continuó, para dejar claro que, en todo momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “ha presentado su apoyo y asesoramiento a las comunidades autónomas”.

Desde el pasado viernes se han registrado más de 19.000 nuevos casos en toda España, según los últimos datos ofrecidos por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernando Simón, quien reconoció que hay “un cierto nivel de transmisión comunitaria” en el país.

Pedro Sánchez señaló que el curso escolar “debe iniciarse con normalidad” en los próximos días y que “las puertas de los colegios deben abrirse” en un entorno “seguro”. “Llevamos meses trabajando en el nuevo curso escolar. Es un asunto de máxima relevancia para los alumnos, padres, profesores y trabajadores de centros educativos”, indicó. “Garantizo que todos los centros serán lugares seguros”, añadió. “Todas las comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno de España, debemos garantizarlo y lo vamos a garantizar”, aseguró sobre el inicio del curso escolar, un asunto que calificó de “especial sensibilidad”. El presidente considera , además, que la vuelta a las aulas “debe ser un acicate para la lucha contra el virus” y emplazó a las CC.AA. a una Conferencia de Presidentes sobre esta cuestión que será “telemática” y en el mes de septiembre.

“Teníamos previsto celebrarla o la última de agosto o la primera de septiembre. Es verdad que tenemos una Conferencia Sectorial entre los ministerios de Educación y Sanidad y sus homólogos autonómicos este jueves y lo razonable es que lo hagamos a principios de septiembre”, explicó, a solo unos días de que comience el curso escolar en algunas comunidades autónomas.

Preguntado sobre si el Gobierno va a tomar medidas en caso de que los padres no lleven a sus hijos al colegio, pese a ser obligatorio, Sánchez reiteró que tanto padres, como alumnos, docentes y trabajadores de los centros educativos “deben tener la garantía de que las CC.AA. y el Gobierno van a poner todos los recursos y lo que sea necesario para que los centros educativos sean centros seguros”. “Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid-19, mucho más seguros que lo que pueda ser un parque infantil al lado de nuestra casa. Los niños tienen que estar seguros de que esa vuelta se va a producir y se va a producir en unas condiciones óptimas”, insistió.

Sánchez recordó que ya en junio los ministerios de Educación, de Universidades y de Sanidad elaboraron una guía de recomendaciones sanitarias para iniciar un curso seguro, guía que, tal y como ha recalcado, fue elaborada con la participación de las consejerías de Educación de las autonomías y que supuso el marco para la elaboración de los protocolos en cada región. Esta guía de recomendaciones ha sido “convenientemente desarrollada” en “muchas comunidades autónomas”, según añadió.

“Debemos propiciar una vuelta a las aulas que garantice la máxima seguridad, de alumnos, hijos, profesores y todos los trabajadores de centros educativos y de las familias, y que garantice a su vez el aprovechamiento del curso”, reivindicó.